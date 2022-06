Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neradna nedjelja u trgovinama neće biti ukinuta, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Iz tog Vladinog resora su kazali da su imali obavezu da pokrenu socijalni dijalog između poslodavaca i sindikata oko neradne nedjelje u trgovinama, što bi rezultiralo dogovorom i potpisivanjem Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Kako su naveli, tokom razgovora, kao jedno od mogućih rješenja, postojala je opcija da se odustane od predloga da se nedjeljom radi cijele godine, već da radna nedjelja bude tokom tri mjeseca ljetnje i dva mjeseca zimske sezone.

„Nakon dodatnih konsultacija sa svojim članstvom, ni Unija poslodavaca (UPCG), ni Privredna komora nijesu spremne da preuzmu odgovornost da u ovom trenutku nametnu obavezu svim granama da bi omogućili trgovini da radi pet mjeseci“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da UPCG iz istog razloga prošle godine nije prihvatila takav predlog.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Vlada obećala da neće donositi bilo kakve jednostrane odluke, kao i da će poštovati dogovor socijalnih partnera.

„Tako da u ovom trenutku ostaje ista situacija sa neradnom nedjeljom kao što je bila i do sada“, precizirali su iz tog resora.

U narednom periodu, kako su naveli, Socijalnim savjetom koordiniraće Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

„Te se nadamo da će se uskoro naći model za dogovor koji će obezbijediti prava radnika i prava poslodavaca i potpisivanje OKU, kao krovnog ugovora“, dodaje se u saopštenju.

