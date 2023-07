Nema argumenata da će Crna Gora dobiti stabilnu Vladu

Podgorica, (MINA) – Pregovori o formiranju nove Vlade teku prilično neozbiljno i nema nijednog argumenta u prilog tome da bi Crna Gora mogla dobiti stabilnu Vladu, ocijenio je portparol Socijaldemokrata (SD), Nikola Zirojević.

On je kazao da je tok pregovora potvrdio njihovo strahovanje da Vlada formirana na način kako sada djeluje, sa političkim partijama koje figuriraju kao budući participanti, neće biti stabilna, proevropska i kredibilan NATO partner.

„Od pregovora sa manjinskim partijama, došli smo do pregovora sa strankama nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), bez manjinskih partija. Ni prvi, ni drugi, nijesu prihvatili ponudu Pokreta Evropa sad (PES)“, rekao je Zirojević u intervjuu agenciji MINA.

S druge strane, kako je rekao, evidentno je i to da mandatar u najavi, Milojko Spajić, u ovom trenutku nema ni podršku svih poslanika sa liste koju je predvodio.

„Tako da, kada se sve sabere i oduzme, pregovori teku prilično neozbiljno i nema niti jednog argumenta u prilog očekivanju da bi Crna Gora mogla dobiti stabilnu Vladu“, ocijenio je Zirojević.

Na pitanje kakve su šanse da Spajić, koji slovi za mandatara, formira Vladu koja će imati podršku barem 49 poslanika u parlamentu, Zirojević je odgovorio da su one veoma male.

Prema njegovim riječima, sa jedne strane je činjenica da Spajić nema jedinstvenu podršku sopstvene liste, a sa druge da je situacija sa manjinskim partijama i koalicijom Za budućnost Crne Gore (ZBCG) “ili-ili”, odnosno da oni jedni sa drugima ne mogu biti u Vladi.

„S treće strane imamo poziciju predsjednika parlamenta, koja je interno dogovorena za predsjednika Demokrata, a koju sada želi i koalicija ZBCG koja ima više poslanika. Kad uzmemo u obzir sve navedeno, mala je vjerovatnoća da se dođe do broja 49“, naveo je Zirojević.

Upitan da li se može desiti da ZBCG bude dio Vlade i kako vidi njihovo eventualno učešće u izvršnoj vlasti, Zirojević je kazao da su sada, kad su izbori prošli, karte otvorene i da je u potpunosti jasno da je velika vjerovatnoća da ta koalicija bude dio buduće Vlade.

To, kako je rekao, zavisi samo od toga da li će oni prihvatiti ponudu PES-a.

„Ako vam najznačajniji međunarodni partneri kažu da ta koalicija za njih nije moguć partner, ako znate da je ta koalicija politička ispostava Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Crnoj Gori, da veliča ratne zločince i negira genocid i još mnogo toga, onda je sasvim jasno šta njeno učešće u izvršnoj vlasti znači za karakter te vlasti – ona ne može biti ni evropska, niti reformska“, naveo je Zirojević.

Sasvim je jasno, dodaje Zirojević, da je ZBCG u potpunosti poželjan partner PES-u i da su sve ranije izjave o “nesaradnji” sa tom koalicijom bile samo dio predizbornog folklora i sredstva za dobijanje glasova.

Upitan kakva su njegova očekivanja od novog saziva parlamenta, Zirojević je naveo da su pred novim sazivom brojni izazovi i zadaci.

„Primarno, i dalje nijesmo završili kompletan posao koji zahtijeva dvotrećinsku ili tropetinsku većinu za izbor vrhovnog državnog tužioca, sudije Ustavnog suda iz reda manjinskih naroda i članova Sudskog savjeta, kao i za sprovođenje reforme izbornog zakonodavstva“, kazao je Zirojević.

Prema njegovim riječima, dešavanja u prethodnom periodu su nikad jasnije pokazala da je prijeko potrebna reforma izbornog zakonodavstva, kao i zakoni o Vladi i o Skupštini.

Zirojević je rekao da, s obzirom na način vođenja pregovora i aktuelnu političku situaciju, nažalost nema visoka očekivanja od novog saziva po tim pitanjima.

Kako je kazao, sada je već sasvim očigledno da se radi ne o borbi za državne interese i bolji život građana, već samo i isključivo za broj funkcija koje će neki politički subjekt dobiti.

„Vidjećemo kakav će biti odnos snaga u parlamentu, ali mi, u ovom trenutku, djeluje da ćemo imati situaciju prilično sličnu onoj koja je bila kada je Zdravko Krivokapić bio premijer, gdje će glasanja u parlamentu biti ucjenjivačka batina partija nekadašnjeg DF-a kako bi ostvarivali svoje i tuđe interese, a na štetu države“, naveo je Zirojević.

Upitan koliko je vjerovatno da upravo novi saziv Skupštine izabere vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu, članove Sudskog savjeta i sudiju Ustavnog suda, on je kazao da je to pitanje bolje postaviti nekome iz partije budućeg mandatara ili stranaka koje će izvjesno biti dio nove vlasti.

Zirojević je rekao da će na toj vlasti biti da, ukoliko u parlamentu ne budu imali makar tropetinsku većinu za izbor Vlade, tu većinu pokušaju obezbijediti kada je u pitanju ta problematika.

“Ovako kako sad stvari stoje, na ovaj način, ovakvim odnosnom prema opozicionim političkim subjektima, teško da će do te većine doći”, ocijenio je Zirojević.

Moraće se, dodaje on, praviti i postizati kompromisi i mijenjati odnos prema poslanicima opozicije i opozicionim političkim partijama, ako neko sa Socijaldemokrata želi da razgovara o bilo kojem vidu saradnje.

Upitan o položaju SD-a nakon parlamentarnih izbora, on je kazao da SD vidi, prije svega, kao veoma stabilnu partiju i kao politički subjekt koji će se, kao i do sada, jasno i nepokolebljivo boriti za interese Crne Gore i svih njenih građana.

„Glas Socijaldemokrata uvijek će biti glas svih onih progresivnih građanki i građana, svih onih koji u Crnoj Gori ne žele podjele i koji prije svega i iznad svega vole Crnu Goru i nemaju rezervnu domovinu“, poručio je Zirojević.

On je kazao da će, kao i u prethodnom periodu, njihovi poslanici predlagati brojne akte koji će se direktno ticati interesa građana i njihovog životnog standarda.

„Borićemo se da obezbijedimo podršku za izglasavanje tih akata i uvjeren sam da će pozitivne posljedice toga građanke i građani Crne Gore i te kako osjećati“, dodao je Zirojević.

On je poručio da je za njih najmanje bitno da li se nalaze u vlasti ili opoziciji.

„Naša politika se ne mijenja i naša želja i volja da radimo na dobrobiti države jednake su sa kojih god pozicija to bilo“, istakao je Zirojević.

On je kazao da je SD, nakon 30. avgusta 2020. godine, bio jedini politički subjekt koji se „nije valjao u blatu“ i koji nijedan minut nije proveo u vlasti niti Zdravka Krivokapića niti Dritana Abazovića.

„Sve ovo vrijeme bili smo jasno opoziciono opredijeljeni i bili smo jasan protivnik dvije pogubne politike, koje su razorile crnogorske institucije, uništile državu i dovele do nikad većih podjela kojima svjedočimo u Crnoj Gori“, rekao je Zirojević.

S druge strane, kako je kazao, aktivnost njihovog poslaničkog kluba bila je na i te kako zavidnom nivou.

„Pa su naši poslanici zaslužni za povećanje minimalne penzije, povećanje mjesečnih nadoknada pripravnicima, povećanje studenskih kredita i stipendija i još mnogo drugih stvari od kojih su naše sugrađanke i sugrađani imali direktnu korist“, naveo je Zirojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS