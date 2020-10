Ne očekuju promjenu naknada za podizanje gotovine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U većini banaka ne očekuju da će doći do promjena naknada za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji, koje se kreću do tri odsto vrijednosti transakcije, a minimum od dva do pet EUR, piše Pobjeda.

Jedino u Prvoj banci smatraju da se u narednom periodu može očekivati postepeno smanjivanje tih naknada, imajući u vidu globalne procese digitalne transformacije bankarskog sektora.

U prvom talasu Covid-19 banke su ukinule naplatu ove naknade, ali su je vratile, piše podgorički list.

Hipotekarna banka, po pregledu naknada dostavljenom Centralnoj banci (CBCG), podizanje novca sa tuđih bankomata svojim klijentima naplaćuje tri odsto, minimum tri EUR.

Iz banke su Pobjedi kazali da je podizanje gotovine na njihovim bankomatima besplatno za pojedince, korisnike debitnih kartica izdatih od Hipotekarne banke.

Iz te banke su objasnili da visinu provizije za podizanje gotovine klijenata drugih banaka sa bankomata Hipotekarne banke određuju druge banke.

Hipotekarna banka ima 39 bankomata, od čega je jedan broj uređaja postavljen u saradnji sa Universal capital bankom, sa kojom imaju dugogodišnju poslovnu saradnju u ovoj oblasti.

“Zato za korisnike debitnih platnih kartica Hipotekarne banke i Universal capital banke, podizanje gotovine je besplatno na bankomatima Hipotekarne banke, ali i Universal capital banke”, objasnili su iz te banke.

Prilikom određivanja visine naknade za podizanje gotovine sa drugih bankomata, Hipotekarna banka, kao i za druge usluge, uzima u obzir niz faktora.

“Procjenom situacije, banka donosi i privremene mjere o ukidanju ove vrste provizija za svoje klijente, a što je bio slučaj tokom prvog talasa pandemije koronavirusa, kada su klijenti Hipotekarne banke u periodu od par mjeseci bili oslobođeni plaćanja provizije za podizanje novca sa bankomata drugih banaka”, objasnili su iz banke.

U Universal capital banci podizanje novca sa tuđih bankomata, kako stoji u tarifama dostavljenim CBCG, svojim klijentima naplaćuju tri odsto, minimum tri EUR.

U Prvoj banci, kako su Pobjedi kazali, podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka klijentima naplaćuju dva odsto, odnosno minimum dva EUR.

Na njihovim bankomatima za njihove klijente je besplatno.

“Prva banka ni sa jednom bankom nema ugovor o besplatnom podizanju novca klijenata drugih banaka”, poručili su iz te banke.

U Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB), kako se navodi u pregledu naknada koje banke redovno dostavljaju CBCG, podizanje novca na tuđim bankomatima naplaćuju 1,99 EUR plus jedan odsto.

I u ovoj banci smatraju da će provizije ostati na sadašnjem nivou.

“CKB trenutno nema sklopljenih ugovora sa drugim bankama za besplatno podizanje sredstava na našim bankomatima. Određivanje provizije za podizanje gotovine karticama drugih banaka na našim bankomatima je u nadležnosti banke čiju karticu klijent koristi i CKB na to nema uticaja”, objasnili su iz CKB.

Podgorička banka, koju je nedavno kupila CKB, odnosno OTP, podizanje novca sa drugih bankomata, po pregledu tarifa dostavljenom CBCG, naplaćuje 2,5 odsto, a minimum 4,5 EUR.

Iz Erste banke su naveli da korisnici Erste debitnih platnih kartica kada podižu gotovinu na bankomatu druge banke u Crnoj Gori, plaćaju proviziju koja iznosi 2,5 odsto od vrijednosti transakcije, a minimalno 3,5 EUR.

“Erste banka ne naplaćuje proviziju za korišćenje naših bankomata korisnicima platnih kartica koje je izdala druga banka u Crnoj Gori ili inostranstvu. Trošak takve transakcije Erste banci plaća banka koja je izdala platnu karticu”, naveli su iz Erste banke.

Addiko banka podizanje novca na bankomatima drugih banaka naplaćuje tri odsto.

“Ali je za sve Addiko klijente korisnike naših paketa računa podizanje gotovine na svim bankomatima u zemlji i inostranstvu besplatno. Unutar Adiko mreže bankomata ova usluga je besplatna”, kazali su iz banke.

U NLB podizanje novca na bankomatima drugih banaka naplaćuju tri odsto, a minimum pet EUR, kako se navodi u pregledu dostavljenom CBCG, sa izuzetkom pojedinih kartica.

“Korisnici NLB Zlatnog paketa svojom NLB Mastercard gold debitnom karticom imaju mogućnost neograničenog besplatnog podizanja novca na bankomatima svih banaka u zemlji. Korisnicima Mastercard debitnih kartica u okviru Klasik plus paketa omogućena su besplatna tri podizanja novca na bankomatima svih banaka u zemlji”, kazali su iz banke.

Posebna pogodnost omogućena je na mreži Money Get bankomata, na kojima klijenti NLB banke mogu podizati gotovinu svojim NLB viza karticama pod istim uslovima koji važe za podizanje gotovine na NLB bankomatima.

“Osim ovih povoljnosti, korisnici NLB debitnih kartica mogu besplatno podizati novac sa NLB bankomata u zemlji i regionu – Slovenija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo”, kazali su iz te banke.