Mordju: Pridruživanje spoljnopolitičkim odlukama EU samo pola puta

Podgorica, (MINA) – Smjer crnogorske spoljne politike važan je za ubrzani put države ka Evropskoj Uniji (EU), poručio je glavni savjetnik za spoljnu politiku predsjednika Evropskog savjeta Simon Mordju.

Mordju je, u razgovoru sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Đorđem Radulovićem, pohvalio usaglašenost Crne Gore sa spoljnopolitičkim odlukama EU podvlačeći da je pridruživanje odlukama samo pola puta, kao i da je za punu usaglašenost neophodna njihova implementacija.

On je, nakon što ga je Radulović informisao da je Crna Gora dobila novog glavnog specijalnog tužioca, istakao da značaj vidljivog i nedvosmislenog napretka reformi u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Kako su kazali iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Mordju je pozdravio nedavna imenovanja i naveo da očekuje da će ih pratiti dalje jačanje pravosudnih institucija i bilans konkretnih rezultata u toj oblasti.

“Mordju je pozitivnim ocijenio odluke Crne Gore koje se tiču prijema izbjeglica iz Ukrajine, a u kontekstu uloge Rusije u regionu podvukao značaj jačanja otpornosti država kandidata u sinergiji sa EU i zapadnim partnerima”, kazali su iz MVP.

Radulović je kazao da biti dio EU podrazumijeva da društvo teži vladavini prava, iskorjenjivanju korupcije, bezbjednosti i boljem životnom standardu.

“Upravo zbog toga duboko vjerujemo da je politika proširenja veoma važna, posebno u trenutku geopolitičke krize kojoj danas svjedočimo”, poručio je Radulović.

On je istakao da je rat u Ukrajini dokaz da se uvijek mora biti na oprezu i čuvati mir, kao i da bi hrabre odluke EU predstavljale svojevrsnu garanciju sprečavanja prelivanja krize na region.

Prema riječima Radulovića, Crna Gora dokazuje da je kredibilan kandidat za članstvo u EU, i dosljedno slijedi njenu zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku.

“U ovim trenucima, pristup EU prema državama kandidatima mogao bi biti suštinski, kako u konceptu ubrzanja integracija po zaslugama, tako i u pružanju ekonomske podrške”, rekao je Radulović.

On je ponovio da je članstvo u EU glavni stub spoljne politike i strateški cilj Crne Gore, koji je definisan željom crnogorskih građana.

