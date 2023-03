Moguće povećanje sajber napada na dan izbora

Podgorica, (MINA) – Prethodne izborne procese u Crnoj Gori pratilo je povećanje sajber napada, pa je i na predstojećim predsjedničkim izborima moguća slična situacija, saopštili su iz kabineta ministra javne uprave.

Oni su kazali da, bez obzira na sam proces, MJU svakodnevno vrši monitoring mreže i infrastrukture kojom upravlja taj Vladin resor, kao i da su preduzeli sve neophodne aktivnosti kako bi zaštitili servise.

Iz kabineta ministra su agenciji MINA rekli da su uveli dvofaktorsku autentifikaciju za mejl /mail/ pristup, kao i da preventivno i proaktivno djeluju kada je riječ o procesu ažuriranja sistemskih i aplikativnih komponenti sistema.

“Realizovali smo set obuka zaposlenih za odgovore na sajber incidente, kao i edukacije sa aspekta sajber higijene, uspostavili monitoring mreže u 24/7 režimu rada i implementirali značajan broj softverskih alata za prevenciju i ranu detekciju i zaštitu”, kazali su iz MJU.

Oni su rekli da su, prilikom nedavne zvanične posjete Briselu, informisali partnere iz Evropske unije (EU) i iz NATO-a o napadu izvršenom 19. avgusta, o preduzetim mjerama, kao i o planovima za dalje unaprijeđenje sajber-otpornosti Crne Gore.

“Tom prilikom predočili smo da postoje kontinuirani pokušaji malicioznih aktivnosti, kao i da u posljednjim danima imamo određeni stepen istih”, dodali su iz MJU.

Oni su naveli da nemaju podatke da li su sajber napadi bili iz Crne Gore ili iz država inostranstva.

“Naš fokus je usmjeren na zaštitu mreže i infrastrukture, kao i nesmetanom funkcionisanju servisa, što i jeste naša nadležnost”, dodali su iz MJU.

Oni su kazali da se najviše se radilo o fishing kampanjama, kao i da su u posljednje vrijeme zabiježili i porast broja spamova.

Kako su naveli, napadi su dominantno usmjereni na mejl server.

“Svi napadi su pravovremeno neutralisani, pa nijesmo zabilježili bilo kakvo ometanje u radu”, poručili su iz kabineta ministra javne uprave.

