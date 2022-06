Mišel sjutra u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel dolazi sjutra u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

Kako se navodi, Mišela će u Vili Gorica, uz najviše vojne i državne počasti, dočekati crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

“Razgovori će početi tete-a-tete susretom dvojice predsjednika, koji će biti nastavljen uz prisustvo delegacija”, kaže se u saopštenju.

Mišel će se tokom boravka u Podgorici sastati se i sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem i imati radni ručak sa članovima Vlade.

