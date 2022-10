Milošević: Ostavku podnosim iz moralnih razloga

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Rade Milošević kazao je da ostavku na tu funkciju podnosi iz moralnih razloga, i dodao da je uvjeren da svojim djelovanjem nije prekršio zakon.

Milošević je, u obraćanju premijeru Dritanu Abazoviću naveo da se na taj čin odlučio kako bi Vladu, UPC i sebe rasteretio pritiska koji je rezultat nedavnih dešavanja u vezi istrage o nezakonitom postupanju službenika Urave.

“Okolnost da je, nakon sprovedenih istražnih radnji Tužilaštva, došlo do lišenja slobode službenika državnog organa na čijem sam čelu, i pored činjenice da sam učinio sve da se dugogodišnja devijantna ponašanja ovog tipa iskorijene, ipak predstavlja određen oblik objektivne odgovornosti zbog koje sam se odlučio da mi na lični zahtjev prestane mandat”, rekao je Milošević.

On je kazao da je svoj posao uvijek radio odgovorno, profesionalno i transparentno, u skladu sa normativno pravnim zakonodavstvom.

Milošević je istakao da je uvijek dobronamjerno prihvatao kritiku, vjerujući da je upravo ona nephodna za napredak, unapređenje i efikasnost u radu.

“Samim tim, nikad se nijesam povlačio iz bilo koje neprijatne ili složene situacije”, dodao je Milošević.

On je rekao da o njegovom radu najbolje govori rekordna naplata budžetskih prihoda koja je za prvih devet mjeseci ove godine iznosila 1,56 milijardi EUR, što je za 150,5 miliona više u odnosu na plan za ovu godinu.

To je, kako je dodao 93,06 miliona EUR više u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

Prema riječima Miloševića, njegov doprinos je vidan i u suzbijanju nelegalne trgovine i šverca cigareta kroz rekordne zapljene od 155.537 cigareta u paketima za vrijeme njegovog mandata, što je, kako je naveo, više od ukupnih zapljena u posljednjih 30 godina.

“O tome da se minimizirala nelegalna trgovina cigaretama govori i rekorda naplata akciza na duvanske proizvode, koja je za prvih devet mjeseci ove godine iznosila 70 miliona EUR, što je za 23 miliona više u odnosu na plan za prvih devet mjeseci ove godine”, kazao je Milošević.

On je rekao da je, za pet mjeseci njegovog mandata, po osnovu naplate akcize na duvanske proizvode naplaćeno 47,3 miliona, što je više u odnosu na prvih devet mjeseci, deset godina unazad pojedinačno.

“Uvjerenja sam da svojim radom nijesam prekršio zakon ni po bilo kojoj odredbi, kao i da je s jedne strane medijska, a sa druge politička hajka, usmjerena na moju diskreditaciju”, naveo je Milošević.

On je zaključio da je ta hajka osmišljena i instruirana od određenih interesnih grupa koje su, kako je naveo, ugrožene njegovim savjesnim i profesionalnim radom.

