Milatović osudio govor Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović osudio je govor predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića na Grahovcu i apelovao na sve javne funkcionere da doprinesu jačanju tolerancije u društvu i poštovanju međusobnih razlika.

Kovačević je 13. juna na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu rekao da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da osuđuje neodgovoran i zabrinjavajući narativ Kovačevića.

“Apelujem na sve javne funkcionere da svojim odgovornim djelovanjem doprinesu jačanju tolerancije u društvu i poštovanju međusobnih razlika”, poručio je Milatović.

