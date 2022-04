Medoks: Važno rigorozno sprovesti mjere

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks poručila je da je važno da se mjere, koje je crnogorska Vlada usvojila kao odgovor na rusku agresiju, rigorozno sprovedu.

Medoks je kazala da joj je drago da vidi da je učinjen taj važan korak koji pokazuje da su evroatlantske vrijednosti prioritet, uprkos ovdašnjim političkim izazovima.

“Važno je da se ove mjere koje su odgovor na rusku agresiju sada rigorozno sprovedu”, navela je Medoks na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS