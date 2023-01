Medojević: DF će imati predsjedničkog kandidata

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) imaće kandidata na predsjedničkim izborima, saopštio je jedan od lidera tog političkog saveza i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović raspisala je predsjedničke izbore za 19. mart.

Medojević je kazao da je jedino DF iskreno tražio i želio parlamentarne i predsjedničke izbore u jednom danu, a svi ostali su, kako je naveo, željeli baš ovakav scenario.

“Nezavisno od svega toga, DF će izaći na raspisane predsjedničke izbore sa svojim kandidatom i pobijediće. Narod u konačnom uvijek pobijedi. A DF je glas naroda”, poručio je Medojević.

