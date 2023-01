Mandić: URA, SNP i CIVIS nijesu dostavili potpise za vanrednu sjednicu

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP), Građanski pokret URA i Civis nijesu dostavili potpise za zakazivanje sjednice na kojoj bi bila izabrana nova vlada i šef parlamenta, saopštio je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

Mandić je kazao da predsjednica Skupštine Danijela Đurović i predsjednik države Milo Đukanović treba u najskorije vrijeme da naprave dogovor da istog dana budu raspisani predsjednički i parlamentarni izbori

On je to kazao nakon sastanka mandatara Miodraga Lekića sa liderima parlamentarne većine o pregovorima za sastav nove vlade.

Mandić je rekao da je trebalo da danas realizuju dogovor koji su postigli prije praznika – da će potpisima poslanika zakazati sjednicu Skupštine na kojoj će se birati Vlada.

Kako je naveo, DF je donio potpise i bili su spremni da se taj zaključak realizuje, a potpise su pripremili i iz Prave i Ujedinjene Crne Gore i Demokrata.

“Međutim kolege iz SNP, URA-e i Civis saopštili su nam da oni nijesu spremni da zakažu Skupštinu sa nama na kojoj bi se birala nova vlada i novi predsjednik parlamenta. Nijesmo uspjeli da uradimo ono što smo počeli da radimo 1. septembra”, rekao je Mandić.

Mandić je podsjetio da su tokom razgovora dogovorili da podijele vladu po sistemu da URA, SNP i Civis dobiju deset resora, a da deset podijele DF i Demokrate, dok bi premijer bi imao zlatni glas.

On je istakao da postoje brojni izazovi – da se izaberu sudije Ustavnog suda, da se izabere vrhovni državni tužilac, da se izaberu članovi Sudskog savjeta.

“Mislimo da Đurović i Đukanović treba u najskorije vrijeme da naprave dogovor da istog dana budu raspisani predsjednički i parlamentarni izbori. To je racionalno”, ocijenio je Mandić.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević najavio je da će taj politički savez inicirati dijalog da dođe do objedinjavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora.

“Pa neka građani sude o svima nama, mi nemamo strah pred očima građana jer smo sve radili javno i transparentno”, poručio je Knežević.

Knežević je kazao da sumnja da je neko, odbijajući deset resora u novoj vladi ili uzeo pare ili je ucijenjen od krivičnih gonjenja, snimaka, šverca cigareta.

“Mi možemo samostalno da donesemo odluku i da kažemo da ovo nije slučajno urađeno i da je jasna namjera od početka bila da neko nije želio dogovor i da Miodrag Lekić bude izabran za premijera”, rekao je Knežević.

On je kazao da su danas poslali jasnu poruku.

“Imali ste najpošteniji predlog koji nije zabilježila istorija parlamentarizma, da od 20 ministarstava dvije stranke bez cenzusa dobiju deset resora. Šta je sada bio problem morate da pitate njih”, poručio je Knežević.

