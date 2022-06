Makron gubi apsolutnu većinu

Pariz, (MINA) – Koalicija Zajedno francuskog predsjednika Emanuela Makrona osvojila je 224 poslanička mjesta u parlamentu, što je manje od apsolutne većine od 289 mandata, prve su procjene anketa objavljenih poslije zatvaranja birališta u drugom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj.

Ukoliko se takve projekcije ostvare i po objavljivanju konačnih rezultata izbora, Zajedno više neće biti u mogućnosti da sama glasa o predlozima zakona koje je usvojila vlada, javlja pariski Mond.

Ljevičarska koalicija Nupes Žan-Lik Melanšona osvojila je 149 mandata u parlamentu koji broji 577 poslaničkih mjesta i tako će postati glavni opozicioni činilac francuske skupštine.

Ekstremnodesničarsko Nacionalno okupljanje Marin Le Pen ostvarilo je u drugom krugu izbora istorijski rezultat sa osvojenih 89 mandata u parlamentu, navodi se u prvim procjenama instituta Ipsos-Sopra Steria, prenosi Mond.

