Krivokapić ponovo traži zabranu ulaska u Crnu Goru Božoviću

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić danas je uputio urgenciju Ministarstvu untrašnjih poslova (MUP) i ponovo zatražio promptnu zabranu ulaska bivšeg ambasadora Srbije u Podgorici Vladimira Božovića i njegovo udaljenje, ukoliko je na teritoriji Crne Gore.

To je objavljeno na Tviteru /Twitter/ Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

“MVP je zatražilo 12. avgusta od MUP-a zabranu ulaska, samim tim i trajno udaljenje iz Crne Gore persone non grata Vladimira Božovića, o čemu je već obavijestilo javnost”, navodi se u objavi.

Iz MVP-a su kazali da su, povodom najnovijeg slučaja njegovog neistinitog i formalnog predstavljanja kao ambasadora, zatražili diplomatskim kanalom objašnjenje od Ambasade Srbije u Podgorici.

Kako su dodali, odgovoreno im je da je Božović ambasador sve dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne donese ukaz o njegovom opozivu.

Iz Ministarstva su rekli da Božović kontinuirano, a sada i u Danu žalosti, sramotno vrijeđa građane Crne Gore i nipodaštava njen međunarodno-pravni subjektivitet.

“Krivokapić je danas uputio Urgenciju MUP-u i ponovo zatražio promptnu zabranu ulaska i udaljenje Božovića ukoliko je na teritoriji Crne Gore, shodno zakonskim nadležnostima MUP-a”, dodaje se u objavi.

