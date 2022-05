Krivokapić: Dobri znakovi iz Brisela već u oktobru

Podgorica, (MINA) – Slučaj Ukrajine će povećati kapacitete Evrope da bude koherentnija, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić i dodao da predlog predsjednika Francuske Emanuela Makrona ne smatra prijetnjom za crnogorsku poziciju.

Krivokapić je u intervjuu Televiziji Crne Gore kazao da je predlog Makrona shvatio

kao još jedan predlog o modelu evropske saradnje, gdje bi uključili i Veliku Britaniju.

“Mislim da će čak slučaj Ukrajine povećati te kapacitete da Evropa bude koherentnija”, rekao je Krivokapić.

On je naveo da je ovo vrijeme izuzetne mogućnosti za Crnu Goru da ugrabi jedan dio istorijskog trenutka da ubrza put ka Evropskoj uniji (EU) i njim stigne do sigurne evropske luke, kao što je nekad iskorišćen taj momentum za punopravno članstvo u NATO.

“Mislim da ćemo sa rezultatima koje smo počeli praviti već do oktobra dobiti dobar znak da smo pred vratima EU u roku od moguće i mandata ove vlade, ako izdrži pun mandate”, kazao je Krivokapić.

On je dodao da je to cilj koji su postavili, a koji je, kako je naveo, sada, poslije razgovora u Berlinu sa NATO ministrima vanjskih poslova i ministrima EU u Briselu, ostvarljiv.

Krivokapić je kazao da očekuje da će ovo vrijeme promjena biti dobro za Crnu Goru.

“I da će ova Vada moguće izbaciti i više nego što je i sama očekivala”, rekao je Krivokapić.

Na pitanje šta Crna Gora treba najhitnije da uradi kako bi napredovala ka EU, on je odgovorio da je zadatak Crne Gore na putu ka Uniji isti, samo što se sada brže ostvaruje, a rezultati će se bolje vrednovati.

“To je vladavina prva, kroz velike slučajeve, koji nadam se da su dobro argumentovani, da mogu biti branjivi, zasnovani na činjenicama”, naveo je Krivokapić.

On je dodao da ne želi nikada da misli da je nešto presuđeno prije nego što jeste.

“Ono što ćemo dobiti kao kredibilan partner EU u ukrajinskom slučaju, najavljena je i danas i ponuđena mi je pomoć i na logističkom i finansijskom nivou u sprovođenju sankcija. Ja sam uvjeren u to da EU želi da ima slučaj kao što je Crna Gora”, poručio je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, ponekad je privilegija kada dođete poslije vlade, koja je, kako je ocijenio, bila negacija evropskih vrijednosti.

“Nova vlada dobija više mogućnosti kada su vidjeli kako može biti ružno iz Crne Gore sa prethodnom vladom. Naša sudbina u evropskim integracijama je u našim rukama”, kazao je Krivokapić.

EU, kako je istakao, nije prepreka, ona je širom otvorila vrata.

“Ako postoji naša spremnost i odlučnost, više prepreka nema”, poručio je Krivokapić.

Na pitanje kada očekuje da Crna Gora ispuni sve obaveze prema EU i bude spremna da postane prva naredna članica, on je odgovorio da misli da će već privremena mjerila pokazati da će broj obaveza sa 83 doći na deset, što je enormno ubrzanje.

“Kada dođete na deset, onda je pitanje svih onih elemenata, koje sam prije naveo, da se to već može završiti u roku od dvije godine, da završimo pregovore i samo čekamo postupak ratifikacije”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da i postupak ratifikacije takođe može biti brz.

“Ovo je vrijeme šanse koja se otvorila našom zaslugom, čak i loše vlade prethodne i perspektivne Vlade sadašnje, i momentuma u evropskoj politici kada Evropa želi da postane ono što je proklamovala ”, naveo je Krivokapić.

