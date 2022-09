Koprivica: Đurović spašena glasovima DPS-a i onih koji su je izabrali

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović nije razriješena sa te pozicije zahvaljujući Demokratskoj partiji socijalista (DPS) i onima koji su je izabrali, rekao je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

“Epilog večerašnjeg glasanja je sljedeći: Đurović je spašena glasovima DPS-a i onih koji su je, zajedno sa DPS-om, izabrali 28. aprila”, kazao je Koprivica na konferenciji za medije, nakon glasanja o razrješenju Đurović.

On je naveo da su Demokrate su ostale doslijedne inicijativi i, zajedno sa ostalim potpisnicima predloga, glasali za razrješenje.

“A u cilju poništenja i stavljanja van snage sporazuma i političkih dogovora koje je neko pravio sa DPS-om, suprotno izbornoj volji građana 30. avgusta 2020”, dodao je Koprivica.

On je kazao da su Demokrate insistirale na resetovanju odnosa izborne parlamenarne većine u cilju poništavanja dogovora koji su sklapani sa DPS-om.

“Ovo je potvrda opravdanosti naših stavova. Plašimo se da je ovo vraćanje duga zato što su potpisi podrške mandataru dati 20. a ne 19. septembra”, smatra Koprivica.

On je kazao da je očigledno riječ o proizvodu zakulisnih dogovora.

“Ponosni smo što je Bečić razriješen glasovima DPS-a, a vidjeli ste da je Đurović spašena upravo glasovima DPS-a-. To je velika poruka građanima pred izbore”, zaključio je Koprivica.

