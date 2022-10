Kontinuitet snaženja institucija nezamisliv bez nezavisnih sudova

Podgorica, (MINA) – Kontinuitet snaženja institucija Crne Gore nezamisliv je bez predanog i uspješnog rada istinski nezavisnih, samostalnih, odgovornih i profesionalnih sudova i sudija, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ svim nosiocima sudijske funkcije i zaposlenim u sudstvu čestitao Dan crnogorskog sudstva i uputio najbolje želje za dalji uspješan rad.

“Kontinuitet snaženja institucija naše države nezamisliv je bez predanog i uspješnog rada istinski nezavisnih,samostalnih,odgovornih i profesionalnih sudova i sudija,kao najvažnije pretpostavke za ostvarivanje djelotvorne zaštite ljudskih prava i afirmisanja vladavine prava uopšte”, smatra Đukanović.

On je rekao da će dosljedna primjena pozitivnih propisa od crnogorske sudske grane vlasti i nastavak usvajanja međunarodnih principa, standarda i dobijenih preporuka, uz pun kapacitet funkcionalnosti svih sudskih instanci, ubrzati uspješno osvajanje novih dionica na putu do okončanja aktuelnog evropskog integracionog procesa.

Kako je zaključio, takvo sudstvo biće pouzdan oslonac biznisu i investicijama, kao i podsticaj preduzetništvu i održivoj valorizaciji razvojnih potencijala, presudno važan činilac sveukupnog stabilnog i dinamičnog napretka.

