Klub poslanika DPS-a da preduzme adekvatne pravne radnje u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) ostaje apsolutno posvećena političkim procesima koji vode do članstva u Evropskoj uniji (EU), saopšteno je iz te stranke nakon sjednice Predsejdništva koje je donijelo odluku da uskrati podršku Vladi Dritana Abazovića.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Predsjedništvo je ovlastilo Klub poslanika te partije da u toku naredne nedjelje preduzme adekvatne pravne radnje u parlamentu.

Navodi se da je na sjednici, kojom je predsjedavao lider stranke Milo Đukanović, izraženo je žaljenje zbog promjene političkog kursa Vlade.

Navodi se da je Vlada suprotno političkom sporazumu o njenom formiranju, napustila prioritetni zadatak ispunjavanja obaveza iz agende evropskih integracija.

“I ishitreno, neodgovorno i bez konsultacija sa stručnom javnošću ušla u zaključivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) čime je nanijela neprocjenjivu štetu državnim interesima Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Takvom promjenom prioriteta Vlade, prema ocjeni DPS-a, propuštena je prilika da se obezbijedi snaženje konsenzusa građanske, proevropske politike “a umjesto toga, potpuno bespotrebno i autodestruktivno potencirane su stare podjele u Crnoj Gori”.

Navodi se da je time ozbiljno ugrožena iznenadno ukazana šansa da Crna Gora, kao država koja već dugo prednjači u procesu pregovora sa EU, u dogledno vrijeme postane i njena sljedeća članica.

“Uprkos ovakvom negativnom obrtu, DPS će, bez odlaganja, u Skupštini nastaviti komunikaciju sa svim parlamentarnim partijama u cilju dolaska do optimalnih rješenja u vezi sa pitanjima koja zahtijevaju širi politički konsenzus”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je konstatovano da je DPS, nakon pada 42. Vlade, davanjem manjinske podrške u Skupštini nastojao da obezbijedi pretpostavke za dostizanje kvalifikovane većine čime bi bilo omogućeno imenovanje na ključnim pozicijama u pravosuđu.

“Na taj način Crna Gora bi dobila završna mjerila u poglavljima 23 i 24, i time učinila izvjesnom svoju evropsku budućnost”, kazali su iz DPS-a.

U tom kontekstu, DPS je, kako se navodi, i u procesu pregovora i u toku rada Vlade, pokazivao maksimalnu širinu, kooperativnost i spremnost za postizanje kompromisa, upravo pretpostavljajući ključni strateški državni interes dnevnopolitičkim razlikama i razmiricama među konstituentima novoformirane parlamentarne većine.

“Ipak, ugovor sa SPC, pitanje je od najvišeg nacionalnog značaja, preko koga nemamo pravo da pređemo bez adekvatnog i jasnog političkog odgovora”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su naveli da je ugovor izglasan bez prethodne javne rasprave, uz mnogobrojne manjkavosti koje su javno saopštene od stručne javnosti, predstavnika nevladinog sektora i brojnih političkih subjekata, čija sadržina značajno ugrožava državne interese.

Iz DPS-a su naveli da kako bi izbjegli današnji scenario, više puta tokom prethodne nedjelje upozoravali da se ovo pitanje ne može rješavati ishitreno.

“I da je bilo nužno uključivanje stručne i naučne javnosti, kako bi se u inkluzivnom procesu došlo do finalne sadržine teksta koji na adekvatan način štiti interese države”, dodaje se u saopštenju.

Predsjedništvo DPS-a je, kako se navodi, konstatovalo da, kako navedeni apeli nijesu urodili plodom, već je sasvim suprotno, iskazano neshvatljivo odsustvo volje za sadržajnim dijalogom koje je u finalu rezultiralo Vladinim faktičkim napuštanjem evropskog kursa, nije ostavljen prostor za dalje pružanje podrške manjinskoj Vladi.

“Zbog svega navedenog, Predsjedništvo je jednoglasno donijelo odluku da uskrati podršku 43. Vladi i ovlastilo Klub poslanika DPS da u toku naredne nedjelje preduzme adekvatne pravne radnje”, zaključuje se u saopštenju.

