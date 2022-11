Jasno se usprotiviti varvarskim metodama koje targetiraju civile

Podgorica, (MINA) – U danima kada je Ukrajina izložena nemislosrdnoj agresiji, obaveza je međunarodne zajednice da se svojim glasom jasno usprotivi kršenju ljudskih prava i upotrebi varvarskih metoda koji za metu imaju isključivo civile i onemogućavanje njihovog života u miru i blagostanju.

To je naveo crnogorski predsjednik Milo Đukanović u izjavi povodom dana sjećanja na žrtve gladomora.

Đukanović je kazao da je Dan sjećanja na žrtve “Velike gladi” u Ukrajini od 1932 – 1933. koji se obilježava svake četvrte subote u novembru, prilika za izraze saosjećanja za stradanja ukrajinskog naroda, i pripadnika drugih nacionalnosti na teritoriji Ukrajine, tridesetih godina prošlog vijeka pod vlašću Josifa Staljina.

“Zločin gladomora, koji je prema mnogim istraživačkim nalazima bio rezultat planirane i organizovane politike izgladnjivanja naroda od totalitarnog režima, nanio je nemjerljive patnje i stradanja i odnio milione ljudskih života”, rekao je Đukanović.

On je, u izjavi objavljenoj na Tviteru /Twitter/ kazao da se, devedeset godina nakon tog stravičnog zločina, opet u Ukrajini svjedoči novoj zloupotrebi hrane, ovoga puta kao moćnog oružja u ratnim uslovima.

“Naša je obaveza da sjećanjem na zločine iz prošlosti ne samo odamo poštovanje prema nevinim žrtvama i osudimo zločinačke politike”, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao i da je njihova obaveza da podstiču na osnaživanje programa obrazovanja i informisanja slobodne javnosti o onim djelovima istorije koji su iz brojnih razloga ostali skriveni izvan školskih programa.

“U danima kada je Ukrajina izložena nemislosrdnoj agresiji, i kada su stanovnici ove prijateljske države izloženi kontinuiranom strahu, hladnoći i gladi, obaveza međunarodne zajednice i Crne Gore, kao njene odgovorne članice, je da svojim glasom izrazimo jasno protivljenje kršenju ljudskih prava i upotrebi varvarskih metoda koji za metu imaju isključivo civile i onemogućavanje njihovog života u miru i blagostanju”, smatra Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS