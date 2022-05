Izvršena počasna paljba povodom Dana pobjede i Dana Evrope

Podgorica, (MINA) – U Podgorici je danas, sa brda Gorica, izvršena počasna artiljerijska paljba povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope.

Počasna paljba je izvršena u 18 sati, po naredbi predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

„Počasnu artiljerijsku paljbu sa deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa izvršila je Vojska Crne Gore“, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

