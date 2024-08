Izrael pokrenuo vazdušne napade u Libanu

Bejrut, (MINA) -Borbeni avioni izraelske vojske napali su jutros lokacije na kojima se nalaze raketni bacači Hezbolaha u južnom Libanu, objavila je izraelska vojska.

“Oko 100 borbenih aviona pogodilo je i uništilo hiljade cijevi Hezbolahovih raketnih bacača koji su bili smješteni u južnom Libanu”, saopštila je izraelska vojska.

Kako se navodi, većina raketnih bacača bila je usmjerena prema sjevernom, a neki prema centralnom dijelu Izraela.

“U činu samoodbrane s ciljem uklanjanja prijetnji, Izraelske odbrambene snage napadaju terorističke mete”, rekao je portparol izraelske vojske Danijel Hagari, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Izrael tvrdi da su libanski civili upozoreni da napuste područja u kojima djeluje Hezbolah, grupa koju podržava Iran, a koja je na popisu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Evropske unije (EU) kao teroristička organizacija.

Ubrzo nakon toga, Hezbolah je objavio da bespilotnim letjelicama i raketama napada Izrael, kao odgovor na prošlomjesečnu smrt svog zapovjednika.

Libanska državna nacionalna novinska agencija objavila je da je jedna osoba poginula u gradu Khiamu, a libanski mediji izvijestili su i o drugim udarima na jugu države.

Hezbollah je naveo da je njjihov napad na Izrael izveden sa više od 320 raketa i velikim brojem dronova.

Oni tvrde da su napadnute baze, kasarne i vojni položaji u sjevernom Izraelu i Golanskoj visoravni, a potom su objavili kraj udara, ističući da je to “prva faza osvetničkih napada”.

Hezbolah je objavio i da su sve eksplozivne letjelice pogodile mete.

Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a Sean Savet izjavio je da američki predsjednik Džo Bajden pomno prati događaje u Izraelu i Libanu, piše AP.

“Prema njegovim uputima, visoki američki zvaničnici kontinuirano komuniciraju sa izraelskim kolegama. Nastavićemo da podržavamo pravo Izraela da se brani i nastavićemo rad na regionalnoj stabilnosti”, dodao je Savet.

