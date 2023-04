Injac kandidatkinja za gradonačelnicu Podgorice

Podgorica, (MINA) – Funkcionerka Pokreta Evropa sad (PES) Olivera Injac kandidatkinja je te partije za gradonačelnicu Podgorice.

Iz PES je saopšteno da je predsjedništvo te partije danas održalo sjednicu.

Kako se navodi, predsjedništvo je razmatralo više tačaka dnevnog redu uključujući izvještaj o rezultatu na predsjedničkim izborima i predlog za gradonačelnika Podgorice.

“Na sjednici je jednoglasno usvojen predlog da kandidatkinja za gradonačelnicu Podgorice bude Injac”, navodi se u saopštenju.

