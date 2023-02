Imenovanje sudija vraća funkcionalnost suda uoči izbora

Podgorica, (MINA) – Imenovanje sudija Ustavnog suda važan je korak koji vraća funkcionalnost toj instituciji uoči predstojećih predsjedničkih izbora, rekla je britanska ambasadroka u Crnoj Gori Karen Medoks.

Medoks je na Tviteru /Twitter/ navela da Ujedinjeno Kraljevstvo pozdravlja današnji izbor i brzo polaganje zakletve troje sudija Ustavnog suda.

“To je važan korak koji vraća funkcionalnost sudu uoči predstojećih predsjedničkih izbora, kao i ustavno pravo na pristup pravdi”, navela je Medoks.

