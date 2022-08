Hrvatska: U saobraćajnoj nesreći poginulo 11 osoba

Zagreb, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na auto-putu A4 u pravcu Zagreba, prema prvim informacijama, poginulo je 11 osoba a nekoliko je povrijeđeno, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Hrvatske.

Nesreća se dogodila jutros oko pet sati i 40 minuta, između mjesta Jarek Bisaški i Podvorec, nakon što je s puta sletio autobus poljskih registarskih oznaka.

“Teška saobraćajna nesreća na A4 kod Brezničkog Huma. U slijetanju autobusa poljskih registarskih oznaka, prema prvim informacijama s terena, poginulo je 11 osoba, a nekoliko je povrijeđeno”, naveli su iz MUP-a Hrvatske na Tviteru /Twitter/.

Na terenu je uz službenike policije angažovano više ekipa Hitne pomoći i vatrogasaca.

