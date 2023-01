Fajon danas u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon boraviće danas u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Fajon će se sastati sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović.

Fajon bi trebalo da se sastane i sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i premijerom Dritanom Abazovićem.

Ona je, po nalogu visokog predstavnika Evropske unije (EU) za spoljnu politiku Žozepa Borelja, 21. decembra prošle godine boravila u Crnoj Gori, zajedno sa ministrom za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksanderom Šalenbergom.

Fajon je tada upozorila da bi EU, početkom ove godine, mogla razmatrati zaustavljanje pregovora sa Crnom Gorom, ako država ne uspostavi funkcionalne institucije.

