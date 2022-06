Epidemiološke mjere ostaju na snazi, preporučuju nošenje maski

Podgorica, (MINA) – Važeće epidemiološke mjere protiv koronavirusa ostaće na snazi i narednih 15 dana, saopštili su iz Ministarstva zdravlja dodajući da se preporučuje nošenje maski na svim mjestima gdje su veće gužve.

“Vlada Crne Gore, saglasno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, a na osnovu sveobuhvatne analize broja novooboljelih i epidemioloških indikatora, kao i uporednih parametara u odnosu na stanje u državama regiona i šire, odlučila je da važeće mjere protiv koronavirusa, ostanu na snazi i narednih 15 dana”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je Vlada usvojila preporuku Radne grupe Instituta za javno zdravlje o nošenju zaštitne maske na aerodromima, željezničkim i autobuskim stajalištima, kao i na svim mjestima gdje se primjeti veće grupisanje ljudi.

Oni su dodali da se ta preporuka posebno odnosi na hronične bolesnike, kao i starije i imunokompromitovane osobe.

“Preporuka je i vakcinacija protiv COVID-19 infekcije, posebno ugroženih kategorija stanovništva. Dalji razvoj epidemiološke situacije može da utiče na izmjenu postojećih mjera”, kaže se u saopštenju.

