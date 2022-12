Đukanović: U Crnoj Gori došlo do ozbiljnog ruiniranja sistema

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori došlo je do ozbiljnog ruiniranja sistema u cjelini i funkcionalnosti institucija, a evropski put je zaustavljen, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović, navodeći da je jedini izlaz u organizovanju prijevremenih izbora.

Đukanović se danas, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao sa specijalnim izaslanicima predsjednika Vlade Ujedinjenog Kraljevstva (UK) za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom i savezne Vlade Njemačke za zemlje regiona Manuelom Saracinom, koji borave u zajedničkoj posjeti Crnoj Gori.

Navodi se da je Đukanović zahvalio vladama UK i Njemačke na kontinuiranom interesovanju za evropsku budućnost regiona i Crne Gore i dvojici izaslanika na revnosnom obavljanju misije, od čega zemlje Zapadnog Balkana imaju značajne koristi.

On je detaljno upoznao Piča i Saracina sa aktuelnim prilikama u kontekstu evropske budućnosti regiona i unutrašnje situacije u Crnoj Gori.

„Uz ocjenu da je danas, nažalost, stanje u regionu lošije u odnosu na prethodne godine, kazao je da svjedočimo vrijednosnoj devastaciji društava na Zapadnom Balkanu i gubitku povjerenja javnosti u izvjesnost dogledne evropske budućnosti“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je visoko ocijenio geopolitičko buđenje EU kao posljedicu ukrajinske krize.

On smatra da se sada već može govoriti o kontinuiranoj politici podrške nastavku proširenja i članstva zemalja regiona, za šta su neophodne i reforme unutar samih država.

Đukanović je, kako su rekli iz njegovog kabineta, Piča i Saracina upoznao sa vrlo delikatnom fazom političkog života u Crnoj Gori i posljedicama politike koja je, zaključno sa posljednjim danima, pokazala da postoji parlamentarna većina koja ignoriše i ne želi partnerstvo sa Evropom.

„U Crnoj Gori je došlo do ozbiljnog ruiniranja sistema u cjelini, funkcionalnosti institucija, a evropski put je zaustavljen“, ocijenio je Đukanović.

On je istakao da je jedini izlaz u organizovanju prijevremenih izbora kako bi se došlo do nacionalno odgovorne vlade, koja će zemlju vratiti na evropski kolosijek.

Pič je, u ime britanske Vlade i zemlje članice NATO, zahvalio Đukanoviću za dugo liderstvo na evroatlantskom putu Crne Gore.

On je, kako se navodi, zahvalio Crnoj Gori za podršku naporima u Ukrajini i ukazao na značaj zadržavanja jedinstva između saveznika i prijatelja za šta je UK izuzetno zainteresovana.

Kako je saopšteno, Pič je, primjećujući šta se dešava sa euroentuzijazmom u regionu, izrazio ličnu zahvalnost Đukanoviću za liderstvo i u tom kontekstu.

„Pič je prenio Đukanoviću zabrinutost britanske Vlade činjenicom da je u parlamentu ignorisano mišljenje Venecijanske komisije, kao i problemima sa Ustavnim sudom“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Piča, britanska Vlada je zainteresovana da pomogne partnerima i prijateljima, bez miješanja u unutrašnja pitanja.

„Crnoj Gori treba snažno rukovodstvo i jasan mandat da bi kao nezavisna zemlja išla kroz ova teška vremena“, rekao je Pič.

Saracin je kazao da se u situaciji ovakve krize pokazalo da je za Crnu Goru odlučujuće to što je članica NATO-a i to je čvrsti stub njene stabilnosti.

On je apelovao na neophodnost uspostavljanja funkcionalnosti institucija i kazao da je zainteresovan za Đukanovićevo viđenje izlaska iz političke i institucionalne krize.

Đukanović je zaključio da bi rješenje unutrašnje, ali i regionalne situacije bilo bliže uz jasniju poruku međunarodne zajednice svima koji kalkulišu u odnosu na evropski i evroatlantski kurs.

