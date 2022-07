Đukanović širi netrpeljivost i proizvoljne ocjene

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, preko svojih angažovanih medija iz regiona, širi netrpeljivost, proizvoljne ocjene i besmislice o ugroženosti države, saopštili su iz Građanskog pokreta (GP) URA reagujući na intervju Đukanovića za vojvođanski portal Autonomija.

Đukanović je kazao da je Vlada, mijenjajući evropske prioritete, u prvi plan stavila temu koja produbljuje podjele, što nije interes Crne Gore, dodajući da će o potezima premijera Dritana Abazovića suditi birači, sudovi i istorija.

„Dok Đukanović, preko svojih angažovanih medija iz regiona, širi netrpeljivost, proizvoljne ocjene i besmislice o ugroženosti države, URA i njen lider brinu o onome što je najveći interes države a to je beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije“, kaže se u reagovanju GP URA.

Prema njihovim riječima, Đukanoviću su presudili su birači u već nekoliko izbornih ciklusa, a sudovi i istorija su i dalje na čekanju.

„Upravo su Đukanović i njemu slični političari ti koji najviše koče evropski put Crne Gore, ali i cijelog regiona, zaraženi virusom prošlosti, paranojom i ličnim frustracijama sa kojima u čeljustima nacionalizma, korupcije i kriminala drže cijeli region već decenijama“, kazali su iz GP URA.

Iz te partije su ocijenili da samo oni sa sopstvenom krizom identiteta, poput Đukanovića, koji su promijenili stotinu ideologija, imaju potrebu da ističu takve teme u prvi plan.

„Otuda ne čude ocjene Đukanovića koji u Abazoviću vidi smetnju za takav sistem vrijednosti i takav društveni kontekst“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je, uprkos tom diskursu koji i dalje njeguje predsjednik države hraneći njime aveti prošlosti, većinska Crna Gora zagledana u budućnost, a ona je, kako su kazali iz GP URA, evropska.

„Budućnost lišenu konstantnom vraćanju u prošlost zbog koje cijeli region decenijama tapka u mjestu zaostajući za Evropskom unijom“, zaključuje se u reagovanju.

