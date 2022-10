Đukanović: Ruskim hibridnim djelovanjem devastiran sistem vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Ruskim hibridnim djelovanjem tokom više godina na Zapadnom Balkanu prilično je devastiran sistem vrijednosti, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je danas učestovao na sastanku Evropske političke zajednice u Pragu.

Prema riječima Đukanovića, sastanak je pokazao da su bile bespotrebne zebnje koje su pratile lansiranje te političke inicijative, da nije riječ o alternativi za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

“Riječ je o jednom širem okviru koji pored zemalja EU uključuje i 17 dodatnih država, uključujući i zemlje Zapadnog Balkana u razgovore o rješavanju aktuelnih problema i definisanju nove vizije evropske prestižnosti i globalne konkuretnosti”, kazao je Đukanović.

On je rekao da su teme sastanka bile vezane za bezbjednost i energetsku stabilnost svih evropskih država.

“Najaktuelnija tema je bila ruska agresija na Ukrajinu. Na tom sastanku je veoma jasno ponovljena riješenost svih EU država da pruže punu pomoć Ukrajini u zaštiti slobode i integriteta i odbrani evropske bzebjednosti i slobode”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, potvrđena je i riješenost svih evropskih država da se konzistentnom politikom dalje odnose prema pokušaju agresije ne samo na Ukrajinu, nego na evropski sistem vrijednosti.

“U dijelu energije, potvrđena spremnost na punu saradnju svih evropskih država, ne samo članica EU da garantuju snabdjevanje gasom i drugim energentima i definišu jedinstvenu politiku cijena u nabavci gasa kako bi zaštitili standard svih stanovnika Evrope”, naveo je on.

Đukanović je rekao da je u diskusiji skrenuo pažnju na implikaciju ukrajinske krize na prostor Zapadnog Balkana.

“Da ukažem da je ruskim hibridnim djelovanjem tokom više godina na Zapadnom Balkanu prilično devastiran sistem vrijednosti i da se Zapadni Balkan nalazi u lošijem stanju danas u odnosu na period od prije nekoliko godina”, naveo je Đukanović.

On je rekao i da bez obzira što i Crna Gora prolazi kroz unutrašnju političku krizu, postoji “čvrsta riješenost da uskoro stabilizujemo političke prilike”.

“Da dobijemo vladu koja će nastaviti da vodi državu putem evropskog prosperiteta i da ćemo nastaviti da igramo važnu ulogu promotera evropskih vrijednosti u regionu”, dodao je on.

Đukanović je rekao da je zahvalan Češkoj kao domaćinu koja je tokom predsjedavanja Evropskim savjetom, kako je rekao, bila izuzetno vrijedan domaćin i koja je pomogla da se na pravi način krene u implementaciju Evropske političke zajednice.

“Današnji skup na kojem je bilo 44 najviša predstavnika zemalja, bila je prilika da imam jako puno korisnih biletarlnih kontakata kroz koje Crna Gora učvršćuje svoja prijateljstva i dobru međudržavnu saradnju i čuva jedan zasluženi rejting na širem evropskom prostoru”, zaključio je Đukanović.

