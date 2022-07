Đukanović: Prijem zemalja Zapadnog Balkana najbolja investicija EU

Podgorica, (MINA) – Prijem država Zapadnog Balkana najbolja je investicija Evropske unije (EU) u mir, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović nakon sastanka sa premijerom Španije Pedrom Sančezom na Cetinju.

Đukanović je rekao da ambasada Španije u Beogradu otvara predstavništvo u Podgorici, što je korak više u diplomatskim odnosima dvije zemlje.

Đukanović je kazao da je EU jedini dobar izbor u budućnosti Balkana, prensi Portal RTCG.

“Saglasili smo se da je Crna Gora odmakla u odnosu na druge zemlje regiona na putu ka EU i u boljoj je poziciji. Prijem zemalja Zapadnog Balkana najbolja je investicija Evropske unije u mir”, kazao je Đukanović.

On je dodao da ukrajinsko iskustvo upozorava Evropu da ni u svom bliskom susjedstvu ne smije imati manjak pažnje.

“Ne očekujemo nikakve prečice na putu ka članstvu u EU, spremni smo da otklonimo sve prepreke”, kazao je predsjednik Crne Gore.

Đukanović je najavio da će Crna Gora sa Španijom unaprijediti bilateralnu saradnju na više nivoa.

“Otvaranjem Servantesovog odjeljenja u Crnoj Gori, obezbijedićemo bolje upoznavanje sa španskom kulturom i tom zemljom uopšte”, kazao je on.

Sančez je rekao da mu je zadovoljstvo što je u gostima Crnoj Gori i da je “zadovoljan odgovorom Crne Gore kada je riječ o ratu u Ukrajini”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS