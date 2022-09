Đukanović: Parlament pokazuje da ne ispunjava svoje ustavne nadležnosti

Podgorica, (MINA) – Parlament pokazuje da ne ispunjava svoje ustavne nadležnosti, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović i poručio da je jasna namjera da se Crna Gora učini institucionalno nesposobnom.

Poslanici crnogorskog parlamenta nijesu danas raspravljali o predlogu Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini, jer dnevni red vanredne sjednice nije usvojen.

Đukanović je novinarima u Skupštini rekao da postoje ustavne norme koje su apsolutno jasne, a jedna od njih je da se u roku 30 dana može odrediti mandatar, kojem se nakon toga daje rok od 90 dana da pokuša da sastavi vladu.

„Taj rok je potrošen i na njega se više ne možemo vraćati. Potrošen je zbog političih igara jednog dijela partija koje čine većinu od 30. avgusta. Jasno je da ono što su pokušali da urade dan kasnije, mogli su da urade dan ranije“, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, tim partijama je odgovaralo da se ne odredi mandatar, samo što su htjeli da odgovornost za to presele prema predsjedniku države.

Đukanović je podsjetio da, pošto do određenog roka nije dat uvjerljiv dokaz da postoji parlamentarna većina koja bi podržala mandatara kojeg su predložili, nije odredio mandatara, i podnio je inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, .

Prema njegovim riječima, time su iscrpili te ustavne mogućnosti.

“Parlament nije u obavezi da izglasa predlog, parlament je dobio predlog i preuzeo političku odgovornost da o tome ne glasa”, rekao je Đukanović.

On je istakao da je odgovornost za državno-političke interese u parlamentu, i da toga treba da bude svjestan prije svega 41 poslanik koji je odbio inicijativu da se glasa o skraćenju mandata i da se kroz prijevremene parlamentarne izbore dođe do vlade.

„Parlament pokazuje da ne ispunjava svoje ustavne nadležnosti. Prva ustavna nadležnost je da izabere vladu. Parlament je većinom izglasao nepovjerenje i nakon toga je parlamentarna većina imala mogućnost da u roku od 30 dana podnese dokaze da ima predlog mandatara koji će uspjeti da sastavi vladu“, kazao je on.

Đukanović je istakao da je, pošto je i taj rok propušten, politička odgovornost u parlamentu.

Kako je naveo, jasna je namjera da se produži institucionalna paraliza Crne Gore.

„Jasna je namjera političkih protivnika nezavisne i evropske Crne Gore da prikažu Crnu Goru institucionalno nefunkcionalnom”, naveo je Đukanović.

Đukanović je ocijenio da oni koji ne žele dobro Crnoj Gori žele institucionalnu paralizu.

“Zato nijedan od 18 kandidata za sudije Ustavnog suda nije bio dovoljno dobar da bi bio izabran, jer je namjera bila da Ustavni sud bude nefunkcionalan”, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, namjera je da zbog nefunkcionalnosti Ustavnog suda ne mogu da se održe izbori.

“Da li treba dalje tumačiti da je namjera da se Crna Gora učini institucionalno nefunkcionalnom i nesposobnom da bi se dokazala teza velikosrpskog nacionalizma da Crna Gora zapravo ne treba da postoji, jer je institucionalno nefunkcionalna, i da je treba vratiti u sastav velike Srbije”, kazao je Đukanović.

On je dodao da na taj način treba “ispuniti snove i vječite želje imperijalne Rusije, da dobije svoju luku na Jadranu, i velike Srbije da se konstituiše u novim granicama”.

“Jasno da oni danas imaju izvođača radova u Crnoj Gori na tom planu, izvođač radova je predsjednik Vlade. Imamo političku odgovornost u parlamentu, i parlament će morati da razmišlja kako da izađe iz ovog ćorsokaka“, poručio je Đukanović.

Upitan šta su njegovi mehanizmi i može li da preduzme neke korake, Đukanović je kazao da vrlo pažljivo, sa domaćim i inostranim specijalistima za ustavno pravo, pokušavaju da tumače Ustav.

“Jasno je da je Ustav tu nedorečen, neprecizan. Nemam zamjerki prema ustavopiscima, nikada oni ne mogu dosmisliti sve u šta vas može uvesti ovako neodgovorna vlast”, rekao je Đukanović i dodao da će pokušati da dođu do valjanog odgovora da li postoji prostor za još neku incijativu predsjednika.

On je naglasio da neće povući nijedan potez koji mu Ustav ne dozvoljava.

“Parlament mora biti svjestan da je lopta u njegovom dvorištu i da je odgovornost parlamenta da li će se nastaviti institucionalna trulež, ili će se gordijev čvor presjeći, a jedino se može presjeći prijevremenim izborima”, naveo je on.

On je, govoreći o potpisima za mandatara, rekao da su pozivanja na prethodna iskustva neadekvatna.

Kako je kazao, prvo iskustvo je poslije 30. avgusta 2020. godine, kada su lideri tri koalicije došli kod predsjednika i donijeli 41 potpis, a drugo je kada je dao mandat Dritanu Abazoviću za sastav manjinske vlade, kada potpisi nijesu bili neophodni.

“Zato što je kod mene na konsultacije došlo 46 poslanika. Prema tome, nema nikakve sumnje da postoji volja poslanika da izaberu tu vladu i to se pokazali vjerodostojnim”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je sadašnja situacija potpuno drugačije iskustvo.

“Lideri tih koalicija su dobili poziv da dođu na konsultacije, oni su kazali da neće da dođu, da razgovaraju i da će u predviđenom roku dostaviti potpis 41 poslanika, a oni taj rok nijesu ispoštovali”, naveo je Đukanović.

Kako je rekao, predsjednik je u obavezi da informacije koje mu predovačaju predstavnici stranaka anlizira i izvlači zaključke o svojim potezima.

Đukanović je kazao da su njegovi zaključci da u tom trenutku nije postojala jasna većina koja bi omogućila da se izabere vlada za čijeg je mandatara predložen Lekić.

Upitan o hapšenjima zbog sumnje za špijunažu, Đukanović je kazao da je pratio informacije koje su se dobijali, i da su one takve prirode da nijesu za javnu upotrebu.

“Iz materijala koje sam prethodnih godina dobijao na tu temu meni je to takođe bilo očigledno, ali to nije dovoljno. Potrebno je da se zaokruži slika i da se procesuira u nadležnom tužilaštvu”, rekao je Đukanović.

On je kazao da se raduje i da pozdravlja inicijativu nadležnih državnih organa.

“Siguran sam da i bez imena vidimo da jedan broj ljudi, uključujući najodgovornije ljude u državi, otvoreno služe interesima drugih država, služe anticrnogorskim interesima. O tome sam odgovarao u prvom pitanju, jasno žigošući tom ocjenom predsjednika Vlade”, istakao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, ljudi se varaju ako misle da mogu zauvijek nekažnjeno rušiti državu.

“Prije ili kasnije to će završiti sa krivično-pravnom odgovornošću onih koji su služili tuđim interesima”, poručio je Đukanović.

