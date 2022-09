Đukanović: Osuđujemo pokušaj prisvajanja dijelova Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora najoštrije osuđuje bilo koji pokušaj prisvajanja dijelova teritorije ukrajinske države, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je rekao da je organizacija takozvanog referenduma na dijelu teritorije suverene države, pod pritiskom i tokom vojnog sukoba, neprihvatljiva, kao i tzv. rezultati takvih nezakonitih akcija.

“Stalna članica Savjeta bezbjednosti nastavlja da krši međunarodno pravo. Stojimo čvrsto uz Ukrajinu, njen teritorijalni integritet i suverenitet”, napisao je Đukanović na Tviteru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS