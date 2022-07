Đukanović odlikovao Vebera Ordenom crnogorske zastave drugog reda

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović odlikovao je ambasadora Njemačke Roberta Vebera Ordenom crnogorske zastave drugog reda, visokim državnim priznanjem koje se dodjeljuje za naročite zasluge za Crnu Goru.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je danas primio Vebera u oproštajnu posjetu.

Navodi se da je Đukanović iskazao izuzetno poštovanje za Veberov doprinos unapređenju međudržavne saradnje i dalje snaženje povjerenja i prijateljstva dvije države.

“Jednako tako i za profesionalnost i otvorenost da razumije ono što su potrebe i ambicije građanske i evropske Crne Gore i potrebe naše zemlje tokom vremena pandemije”, navodi se u saopštenju.

Uz ocjenu da Crna Gora i Njemačka imaju razloga za ponos unapređenjem saradnje u oblasti kulture, Đukanović je rekao da su tokom Veberovog mandata postavljeni i dobri temelji za unapređenje poslovne saradnje, uključujući formiranje udruženja nemačkog biznis kluba.

Đukanović je, kako se navodi, zahvalio Veberu i na posvećenom diplomatskom angažmanu, koji je obilježio vidan stepen komunikacije dvije zemlje na najvišem političkom nivou, što je, kako je dodao, još jedan razlog za ocjenu izuzetno uspješnog mandata koji je podigao odnose dvije države na viši nivo.

Veber je zahvalio Đukanoviću na visokom priznanju, ističući da je počastvovan tim činom.

“On je naglasio da nije tajna da voli Crnu Goru, i da je sa velikim zadovoljstvom radio za dobro Crne Gore i međudržavnih odnosa tokom svoje diplomatske misije, koju su obilježile četiri politički interesantne i intenzivne godine i dinamična komunikacija”, kaže se u saopštenju.

Veber je rekao da se nada da je uspio da pruži lični doprinos kvalitetu bilateralnih odnosa, i da mandat završava sa osjećajem velikog prijateljstva i gostoprimljivosti Crnogorki i Crnogoraca.

“U Crnoj Gori nikada nijesam bio stranac, već dobrodošao, i dalje ću ostati lično posvećen Crnoj Gori”, rekao je Veber.

Navodi se da su Đukanović i Veber nastavili razgovor o aktuelnim unutrašnjim, regionalnim i evropskim pitanjima za ručkom, koji je u Veberovu čast priredio Đukanović.

