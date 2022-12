Đukanović: EU dodatno osvijestila važnost politike proširenja

Tirana, (MINA) – Evropska unija (EU) dodatno je osvijestila geopolitičku važnost nastavka politike proširenja i ujedinjenja Evrope, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Đukanović je naveo da je na samitu EU – Zapadni Balkan, koji je održan u Tirani, potpisana zajednička deklaracija koju se prihvatile države Unije.

On je rekao da su neki od šefova država članica EU skrenuli pažnju na to da se u deklaraciji, možda jasnije nego u nekim sličnim dokumentima potpisanim posljednjih godina, govori jasno o perspektivi članstva u EU za države regiona.

Đukanović je kazao da je dobra praksa da se nastavlja dijalog između EU i Zapadnog Balkana.

On smatra da je nikad jedinstvenija poruka šefova država i vlada EU – da zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu perspektivu članstva u Uniji.

„Sve to na neki način dobija karakter kontinuirane politike nakon što se dogodila agresija Rusije na Ukrajinu i nakon što je EU dodatno osvjetlila geopolitičku važnost nastavka politike proširenja i ujedinjenja Evrope“, kazao je on.

Đukanović je podsjetio da je nedavni samit Berlinskog procesa došao do tri važna sporazuma o mobilnosti, koja treba da ratifikuju države Zapadnog Balkana.

„Uz to imamo jasno definisan investiciono-ekonomski okvir kojim EU treba da pomogne ukupan razvoj regiona i imamo jasno definisan finansijski okvir pomoći za ublažavanje posljedica energetske krize u regiona“, dodao je on.

Đukanović je rekao da je na samitu prenio očekivanje da EU u novom duhu treba da pošalje jasnu poruku da je Zapadni Balkan zona njene odgovornosti.

„Da je Zapadni Balkan soba u zajedničkoj evropskoj kući i da EU neće nipošto tolerisati dalja mešetarenja i hibridni rat protiv Zapadnog Balkana, već da ga doživljava kao pokušaj destabilizacije i urušavanja vrijednosti Evrope u cjelini“, poručio je on.

Đukanović smatra da EU treba jasno da podigne glas i zatraži hitan prestanak destrukcije Zapadnog Balkana kroz realizaciju ukupne doktrine destrukcije koju treće strane preduzimaju već neko vrijeme protiv interesa Evrope u cjelini.

On je rekao da je Crna Gora imala višegodišnji zastoj u politici proširenja i da je to dovelo do gubitka reformskog entuzijazma u politikama vlada zemalja regiona.

„Mešetarenja trećih strana dovelo je do buđenja balkanskih nacionalizama koji uvijek pokušavaju da politici multietničke politike na Zapadnom Balkanu suprotstave svoju naconalisitčku politiku, što vodi ugrožavanju evorpskih vrijednosti u regionu“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, na primjeru Crne Gore vidi se i da kada EU širom otvori vrata za dalji napredak zemalja ka članstvu u EU, postoje unutrašnji problemi.

„Sada već imamo jasne posljedice takvih štetnih impulsa koje smo imali tokom prethodnih godina. Imamo nedovoljne kapacitete i sposobnosti da iskoristimo takvu šansu promptno i da ostvarimo i ono što bi bio poželjni napredak na putu ka EU“, kazao je Đukanović.

On je rekao da na to treba zajednički obratiti pažnju.

„Vjerujem da se to u Crnoj Gori vidi jasnije zbog novog iskustva kroz koje prolazimo zadnje dvije godine, ali se vidi i jasnije zbog toga što je Crna Gora dalje odmakla u institucionalnim odnosima sa EU“, kazao je Đukanović.

On smatra da te probleme ima svaka država regiona i da će biti potrebna dodatna podrška od EU kako bi se sanirale posljedice vrednosne devastacije regiona.

„Kako bismo uhvatili priključak sa onima što su naši strateški ciljevi kako bi u doglednoj budućnosti stvorili uslove da iskoristimo priliku i da ostvarimo svoj jasan cilj, a to je članstvo u EU“, dodao je Đukanović.

On je rekao da se nada se da će dobra atmosfera biti trajno dobro između EU i Zapadnog Balkana.

„Ona je inspirisana jednim vrlo nepovoljnim događajem, a to je ruskom agresijom na Ukrajinu, ali što god da je bio povod, čini mi se da je jako dobro da smo došli do ovog novog iskustva i vjerujem da će to biti naše trajno dobro koje će rezultirati članstvom svih zemalja regiona“, ocijenio je Đukanović.

