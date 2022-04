Donfrid: Podržali bi izručenje Marovića Crnoj Gori

Podgorica, (MINA)- Nova crnogorska Vlada trebalo bi da bude posvećena evropskim integracijama, svojim obavezama koje proizilaze iz članstva u NATO-u, ali i borbi protiv korupcije, kazala je pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Karen Donfrid.

Donfrid je u intervjuu Televiziji Crne Gore, kazala da misli da je jasno da je nova Vlada posvećena evropskim integracija, ispunjavanju NATO obaveza, borbi protiv korupcije i sprovođenju demokratskih reformi.

Ona je negirala da SAD imaju neke veze sa formiranjem nove vlade.

Upitana o statusu Svetozara Marovića, koji je pod američkim sankcijama zbog korupcije, Donfrid je rekla da je američki predsjednik Džozef Bajden postavio kao prioritet borbu protiv korupcije na globalnom nivou.

“Podržali bi izručenje Marovića iz Srbije Crnoj Gori”, rekla je Donfrid, prenosi portal RTCG.

Ona je rekla i da ne bi govorila o detaljima sastanaka u Beogradu o pitanjima vladavine prava, i da nije moguće predvidjeti hoće li biti još sličnih sankcija.

“Imamo dokazne pakete za svaki pojedinačni slučaj”, rekla je Donfrid.

Osvrćući se na hapšenje Vesne Medenice, rekla je da je nova vlada posvećena jačanju vladavine prava, borbi protiv korupcije i snaženju demokratskih vrijednosti.

“Zato vjerujem da će ova vlada nastaviti da implementira zakone koji će omogućiti da uspješno reforme djelove Sistema”, kazala je Donfrid.

Ona je navela da je osnova za članstvo u Evropskoj uniji (EU) posvećenost demokratskim vrijednostima i principima.

Donfrid je rekla da je proces reformi ključni dio procesa pristupanja.

“I da, zvaničnici koje sam danas srela jasno su istakli da su posvećeni tim procesima”, dodala je Donfrid.

Tokom posjete regionu, kako je ukazala, stekla je utisak da postoji hitnost zbog rata u Ukrajini.

Prema njenim riječima, rat u Ukrajini je pokazao da “smo mnoge stvari uzimali zdravo za gotovo a to nijesmo smjeli”.

“Zato osjećam novu urgentnost po pitanju podrške zemljama zapadnog Balkana dok se kreću naprijed na putu evropskih i evroatlantskih integracija”, rekla je Donfrid.

Ona je kazala da nijesu sve države uvele sankcije, a SAD su jasno ohrabrile Srbiju da se pridruži sankcijama.

“I mislim da je impresivno što je Crna Gora to uradila i što su ostale zemlje uradile isto. To kažem jer mislim da je veoma važno da pomognemo Ukrajini i mislim da su svi vidjeli koliko su SAD tome posvećene”, rekla je Donfrid.

Ona je kazala da se mora osigurati da Vladimir Putin “plati za ono što radi u Ukrajini”.

“Jer je pogrešno to što radi. Moramo naglasiti da ne želimo da povirijedimo ruske građane, sankcije koje smo nametnuli su ciljane, ali mislim da je to važan dio jednačine”, dodala je Donfrid.

Donfrid je rekla da SAD nastavlju da pomažu Ukrajini, u ekonomskom i bezbjednosnom sektoru.

Ona je navela da je i Bajden jasno poručio da će NATO braniti svaki pedalj teritorije država članica saveza.

“Nadam se da to daje uvjerenje i narodu Crne Gore da njihovo članstvo u NATO znači bezbjednost njihove države. Činjenica da Finska i Švedska ozbiljno razmatraju članstvo je nešto što nijesam vidjela dosad”, kazala je Donfrid.

Prema njenim riječima, jedna je osoba koja može zaustaviti rat sjutra, a to je Vladimir Putin.

“Nadam se da će on donijeti takvu odluku”, zaključila je Donfrid.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS