DF neće prisustvovati konsultacijama sa Đukanovićem

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) neće prisustvovati konsultacijama sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem o mandataru nove vlade, saopšteno je iz tog političkog saveza.

Lideri DF-a Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević poslali su Đukanoviću pismo u kom su naveli da će ga, nakon završetka razgovora predstavnika političkih subjekata koji su osvojili većinu na izborima 2020. godine, obavijestiti o imenu mandatara i dostaviti neophodan broj potpisa poslanika koji podržavaju tu kandidaturu.

“Kao što vam je poznato, u toku su razgovori parlamentarne većine u vezi formiranja nove vlade. U tom kontekstu, stranke pobjednice izbora od 30. avgusta 2020. godine potpisale su Sporazum o formiranju nove vlade, koji je potpisom podržao 41 poslanik“, rekli su lideri DF-a.

