Demokrate se ponose izjavom časti

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora ponosi se izjavom časti, saopštili su iz te stranke, dodajući da se pred njom stide svi koji su formirali koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić ranije danas rekao je da incijativa za rušenje Vlade može biti ostvarena samo ako Demokratska Crna Gora pogazi obećanje da nikada neće podržavati DPS.

Odbornik beranskih Demokrata Martin Kljajić rekao je da se Šćekić, koji je koalicijom sa DPS-om izgubio svoju političku čast, mora da se hvata za čast Demokrata.

“Jer je među pojedinim SNP funkcionerima, u političkom smislu nema. Krajnje zanimljivo, ali i tužno”, dodao je Kljajić.

On je rekao da je izjava časti tu i uvijek će biti tu.

“I njome se ponosimo i pred njom se stidi i Šćekić i svi kao Šćekić, koji su izigrali izbornu volju građana i formirali koaliciju sa DPS-om. Mi svoju riječ održasmo, usprotivismo se protiv DPS-a i svih vlada formiranih pod dirigentskom palicom DPS-a. Kako tada, tako i dan-danas”, kazao je Kljaić.

