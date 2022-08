Danas blokade saobraćajnica u Zeti

Podgorica, (MINA) – Građani Zete danas će blokirati saobraćajnice na toj teritoriji, shodno dešavanjima u Skupštini, gdje je na dnevnom redu predlog izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Glavnog grada.

Tim izmjenama predviđeno je osnivanje Zete kao samostalne opštine.

“Shodno dešavanjima u Skupštini, građani Zete će danas pravovremeno i preventivno reagovati blokiranjem saobraćajnice u Zeti, kako bi na taj način poslali odlučnu poruku poslanicima, da održe date riječi i uvaže zahtjeve građana Zete”, poručeno je iz Odbora „Za spas Zete“.

Oni su poručili da će se u suprotnom, potruditi da one koji to ne urade, kao građani potpuno isključ iz budućeg političkog djelovanja u Zeti.

U saopštenju Odbora navodi se da su prije početka današnje vanredne sjednice Skupštine razgovarali sa predstavnicima Demokratske Crne Gore,

Demokratskog fronta (DF), Prave Crne Gore, Socijalističke narodne partije (SNP) i Građanskog pokreta URA, potpredsjednicom Skupštine iz Pokreta za promjene Brankom Bošnjak.

Navodi se da je ostvarena i telefonska komunikacija sa predsjednicom kluba poslanika

Socijaldemokratske partije (SDP) i Liberalne partije (LP), kao i mejl prepiska sa predstavnikom kluba poslanika Socijslademokrata (SD).

Navodi se da su Punu podršku u ostvarenju zahtjeva smo dobili od predstavnika Demokrata,

DF-a, Prave CG, PZP-a i SNP-a, kroz prihvatanje predloženog amandmaskog djelovanja.

“Od poslaničkog kluba SDP-LP nijesu dobili konačan stav, osim da će poslanici koji djeluju ispred ovog kluba biti upoznati sa našim zahtjevima, nakon čega će formirati konačan stav po pitanju predloženih amandmana”, kaže se u saopštenju.

Ukazuje se da je od poslaničkog kluba SD dobijen dogovor da je iz njihovog ugla prihvatljivo sve što budemo dogovorili sa predlagačima zakona.

“Od strane predstavnika kluba poslanika „Crno na bijelo“ (URA) nije dobijen jasan odgovor, dok je nekoliko sati nakon održanog sastanka premijer Abazović, lider ovog pokreta, izjavio da će ići sa predlogom amandmana vezano za teritorijalnu organizaciju same opštine, kako bi se našlo kompromisno rešenje i izašlo u susret građanima Zete”, ističe se u saopštenju.

Iz Odbora su konstatovali da će se njihov glas čuti u Skupštini preko poslanika od kojih su dobili podršku.

Oni su kazali da se nadaju da će njihov glas biti uvažen i kroz najavljeno amandmansko djelovanje koje obuhvata naselja buduće opštine Zeta, prethodno definisana u Deklaraciji za zaštitu interesa Zete.

“Iako se zakonski, kompletan proces konačnog razgraničenja opštine sprovodi tek nakon što nova opština reguliše svoj status, smatramo da najavljeno amandmansko djelovanje u priličnoj mjeri popravlja početnu poziciju buduće opštine Zeta u tom procesu, i predstavlja dobru osnovu za naša dalja zajednička djelovanja”, ocjenjuje se u saopštenju.

