Crna Gora neće slati dodatne vojnike u KFOR

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne planira da poveća broj pripadnika Vojske u misiji KFOR na Kosovu, saopštili su iz Ministarstva odbrane, navodeći da je o svakoj izmjeni na tom planu neophodno da Skupština donese odluku, na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Više od 130 dodatnih vojnika iz Rumunije stiglo je na Kosovo u petak kako bi dodatno ojačali mirovnu misiju NATO snaga na Kosovu, pored dvije stotine britanskih vojnika raspoređenih ranije ovog mjeseca.

Do raspoređivanja dodatnih trupa došlo je nakon napada na kosovsku policiju 24. septembra i povećanih tenzija u regionu.

Crna Gora, kako su Pobjedi kazali iz Ministarstva odbrane, za sada neće povećati broj pripadnika Vojske u toj misiji.

“U ovom trenutku se ne planira povećanje našeg angažmana na Kosovu, a o svakoj eventualnoj izmjeni na planu doprinosa snagama KFOR, neophodno je da Skupština donese odluku, na prijedlog Savjeta za odbranu i bezbjednost”, kazali su iz tog resora.

Kako su naveli, Crna Gora u potpunosti podržava NATO napore na Kosovu, koje Alijansa sprovodi u saradnji sa drugim međunarodnim akterima, prvenstveno Evropskom unijom (EU) i Ujedinjenim nacijama, na planu očuvanja sigurnog i bezbjednog okruženja na Kosovu.

“Pored toga, kao punopravna članica Alijanse, Crna Gora se zalaže za pronalaženje trajnog rješenja za Kosovo, mirnim putem i povratak Beograda i Prištine dijalogu, pod pokroviteljstvom EU, što je od ključnog značaja za dugoročnu stabilnost Zapadnog Balkana”, ocjenili su iz Ministarstva.

Upitani da li bi odlukom da povećaju broj vojnika, dokazali svoju posvećenost Alijansi, iz Ministarstva odbrane su kazali da se u NATO ne vrednuju doprinosi saveznica pojedinačnim zadacima, već da se “u duhu jedinstva i solidarnosti, cijeni sveukupan odgovoran pristup i doprinos kolektivnim naporima na planu realizacije tri ključna zadatka Alijanse“.

Crna Gora učestvuje u misiji NATO na Kosovu od 18. oktobra 2018. godine.

U sastavu KFOR-a trenutno su raspoređeni jedan oficir i jedan podoficir crnogorske Vojske, na osnovu Odluke Skupštine Crne Gore o učešću pripadnika VCG u NATO misiji na Kosovu.

