Podgorica, (MINA) – Primarni spoljnopolitički cilj Vlade je značajan napredak na putu za punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU) zatvaranjem privremenih mjerila koje se odnose na poglavlja 23 i 24, poručio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta, Šarlom Mišelom.

Abazović je poručio da Crna Gora ne traži prečice već očekuje bezrezervnu podršku EU.

On i potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministrica evropskih poslova Jovana Marović borave u radnoj posjeti Briselu, gdje će imati sastanke na najvišem nivou sa zvaničnicima EU.

Mišel je čestitao na snažnoj proevropskoj agendi nove Vlade.

“Crna Gora je pokazala da je uz EU prilikom uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i EU će biti uz Crnu Goru”, naveo je on na Tviteru /Twitter/ nakon sastanka.

Tokom sastanka Mišel je, kako je saopšteno iz Vlade, istakao da je Evropski savjet zahvalan Crnoj Gori na sprovođenju evropske spoljne politike i da je EU danas više nego ikad ujedinjena zbog agresije Rusije na Ukrajinu.

On je pozvao Crnu Goru da nastavi sa sprovođenjem reformi, za koje je naveo da su neophodne ne samo zbog članstva u EU, već i zbog dobrobiti i prosperiteta crnogorskog društva.

“Potrebno je očuvati stabilnost regiona Zapadnog Balkana u novonastalim geopolitičkim okolnostima, a Crna Gora u tome može odigrati konstruktivnu ulogu”, rekao je Mišel.

Abazović je naveo da je primarni spoljnopolitički cilj nove 43. Vlade značajan napredak na putu za punopravno članstvo u EU, zatvaranjem privremenih mjerila koje se odnose na poglavlja 23 i 24.

“Crna Gora ne traži prečice za članstvo već očekuje bezrezervnu podršku EU nakon pozitivnih pomaka u vezi sa pravdom i vladavinom prava u našoj zemlji, koji se dešavaju i koji će se u narednih par mjeseci dešavati”, kazao je Abazović.

On je, kako se navodi, istakao važnost političkog konsenzusa koji će rezultirati da do 31. juna bude donijeta makar jednu od najvažnijih odluka u vezi deblokade Sistema.

“A da tokom češkog predsjedavanja EU, koje će trajati od 1. jula do kraja godine, Crna Gora dobije završna mjerila”, dodao je Abazović.

Abazović je rekao da Crna Gora dijeli vrijednosti EU i da kao lider u evropskim integracijama nastoji da bude primjer državama Zapadnog Balkana, promovišući evropske vrijednosti i zalažuću se za integraciju svih država regiona u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS