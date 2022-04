Kordić: Crna Gora na korak do finalne faze u procesu pregovora sa EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na korak do finalne faze u procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU), kazala je glavna pregovaračica Zorka Kordić.

Ona je u intervjuu Televiziji Crne Gore rekla da je sada prelomna točka, i da su načinjeni krupni koraci u vladavini prava, a naročito u reformi pravosuđa.

Kordić je navela da je Crna Gora sada u obavezi da ispuni preostala privremena mjerila za poglavlja 23 i 24, da bi se pokrenula zatvaranja mnogih koja su već skoro spremna.

Kako je kazala, onaj dio zadataka koji je sada praktično u rukama parlamenta i političkih subjekata i oko koga se moraju okupiti sve snage, diktiraće dalji tempo.

“Ja se nadam da ćemo tu vrstu zaokruženja, dakle obezbjeđivanje dogovora, kvalifikovane većine, imati najkasnije do kraja godine da bismo zaista mogli da zakoračimo u finalnu fazu”, rekla je Kordić, prenosi portal RTCG.

Ona je navela da se dijalog u državi mora voditi oko ideje da Crna Gora treba da postane prva sljedeća članica EU, jer je evropska integracija reformski pokretač u društvu.

Kordić je istakla da glas mladih mora da se čuje što jače.

Kako je kazala, ovaj 9. maj Evropa dočekuje čekajući vijesti iz Ukrajine.

EU je, kako je navela, projekat mira.

Kordić je podsjetila na ideje francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Šumana, koji je kazao da će se Evropa postepeno graditi, da će se izroditi nove, dodatne kreativne vrijednosti i da će taj proces počivati na principu solidarnosti.

Ona je poručila da je sad trenutak da princip solidarnosti bude stavljen u prvi plan.

“Ja mogu samo da pošaljem one afirmativne poruke da je Crna Gora na jedan efektivan i efikasan način reagovala kada je u pitanju humani odgovor. Jednostavno, pokušavamo da se u ovoj specificnoj situaciji opet ponašamo na liniji evropskih vrijednosti”, kazala je Kordić.

Ona smatra da čovječanstvo prolazi kroz krizu, ali u tome vidi i novu šansu.

“Otvoriće se jedna nova strateška vizija politike proširenja EU, otvoriće se pitanja na koji način i u kom formatu Unija treba da funkcioniše u budućnosti, pitanje bezbjednosti i sigurnosti, a Zapadni Balkan je sastavni dio te priče”, istakla je Kordić.

