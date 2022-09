Crna Gora i Češka imaju zajednički put utemeljen na evropskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Češka imaju dugu i bogatu tradiciju prijateljskih odnosa i zajednički put u budućnost utemeljen na evropskim vrijednostima, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, on je danas, uz najviše vojne i državne počasti, dočekan ispred Praškog dvorca u Pragu, nakon čega je imao razgovor sa češkim kolegom Milošem Zemanom, koji su nastavili na susretu delegacija dvije države.

„Crna Gora i Republika Češka imaju dugu i bogatu tradiciju prijateljskih odnosa i značajno kulturno nasljeđe na koje smo ponosni, kao i zajednički put u budućnost utemeljen na evropskim vrijednostima“, objavio je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je naveo da zato posebno cijeni poziv Zemana za posjetu u vrijeme češkog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.

„Što doživljavamo kao snažnu podršku Češke evropskoj perspektivi Crne Gore i politici proširenja“, dodao je Đukanović.

