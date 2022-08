Crna Gora da ostane čvrsto na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, bez obzira na aktuelnu situaciju, mora da ostane na evropskom putu i nastavi sa sprovođenjem reformi koje će je priremiti za punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU).

To je ocijenjeno na sastanku ministarke evropskih poslova Vlade u tehničkom mandatu Jovane Marović sa ambasadorom Njemačke Peterom Feltenom.

Prioriteti Vlade u tehničkom mandatu, kako je kazala Marović, ostaju imenovanja članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

„I ispunjenje ostalih prioritetnih mjerila, kako bi se obezbijedilo normalno funkcionisanje državnih institucija i obezbijedili uslovi za regularno održavanje parlamentarnih izbora“, kazala je Marović, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Marović je rekla da ukoliko Crna Gore u tome uspije i napravi napredak u ispunjavanju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, očekuje da će Evropska komisija to uzeti u obzir prilikom finalizacije godišnjeg izvještaja za Crnu Goru.

Navodi se da je Marović informisala Feltena o rekonstrukciji pregovaračke strukture.

Ona je istakla da je proces zaokruživanja svih radnih grupa u finalnoj fazi, što će, kako je dodala, doprinijeti da se kompletna struktura za vođenje pristupnih pregovora učini efikasnijom i lakšom za koordinaciju, uz zadržavanje ekspertskog kadra i uključivanje stručnjaka iz civilnog sektora.

„Marović je istakla važnost posvećenosti Njemačke Zapadnom Balkanu, kako politički, tako i ekspertski i poželjela ambasadoru uspješan mandat u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Felten je prenio zainteresovanost Njemačke za ukupna kretanja i političku situaciju u Crnoj Gori istakavši da je u ovom trenutku neophodno da se ne izgubi važnost strateškog pravca – puta u EU.

On je istakao da je Crna Gora godinama predvodnik u procesu pristupanja i da je važno da nastavi tim putem kako bi materijalizovala dosadašnje napore i rezultate.

„Očekujemo da Crna Gora isporuči konkretne rezultate kako bismo ubrzali proces pristupanja EU, bez obzira na političke okolnosti u zemlji“, kazao je Felten.

Sagovornici su, kako se dodaje, razmijenili mišljenje o aktuelnim dešavanjima u državi i EU i zajednički naglasili značaj Berlinskog procesa za uspješnu integraciju zemalja Zapadnog Balkana na putu prema EU.

