Crna Gora aktivno radi na ostvarenju ciljeva iz EU Zelene agende

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, uprkos tome što ima nizak udio u globalnoj emisiji gasova sa efektom staklene bašte, ostaje odlučna da pronađe optimalne odgovore na klimatske promjene i postigne cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine, poručila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović.

Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma saopšteno je da Novaković Đurović učestvuje na Drugom Prespa forumu za dijalog, koji se ove godine održava na temu Budućnost Zapadnog Balkana u savremenoj evropskoj bezbjednosnoj arhitekturi, u Ohridu.

Ona je, u obraćanju na temu Zelene agende za Zapadni Balkan, istakla da je Crna Gora revizijom Nacionalno utvrđenog doprinosa – NDC, kao novu ciljnu vrijednost postavlja smanjenje emisije gasova staklene bašte od 35 odsto do 2030. godine.

Novaković Đurović je podsjetila da je donešen Zakon o klimatskim promenama i da su otpočele pripreme na izradi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

Cilj tog projekta je, kako je navela, jačanje institucionalnih kapaciteta za integrisano planiranje u oblasti klimatskih promjena i energetike, a sve u cilju postizanja cilja EU – klimatske neutralnosti do 2050. godine.

“Uprkos tome što Crna Gora ima izuzetno nizak udio u globalnoj emisiji gasova sa efektom staklene bašte od svega 0,009 odsto, ostajemo odlučni da pronađemo optimalne odgovore na klimatske promjene i postignemo cilj klimatske neutralnosti do 2050”, kazala je Novaković Đurović.

Ona je rekla da brojnim projektima i ulaganjima u obnovljive izvore energije preduzimaju značajne korake kako bi, kao zemlja sa snažnim ekološkim opredjeljenjem, promovisali održivi razvoj i zelenu razvojnu agendu.

Kako je dodala, u predstojećoj borbi protiv klimatskih promjena najveći izazov za Crnu Goru biće da obezbijedi pravednu tranziciju.

Novaković Đurović je navela da pravedna tranzicija podrazumijeva stvaranje novih i održivih radnih mjesta, ulaganje u infrastrukturu, održiv ekonomski razvoj, kao i čistu i zdravu životnu sredinu.

“Stoga, učešće u Forumu posmatram kao priliku da razmijenimo znanja i iskustva, ojačamo regionalnu saradnju ka ostvarenju zajedničkog cilja, a to je članstvo u EU”, istakla je Novaković Đurović.

Prespa forum za dijalog organizuje makedonsko Ministarstvo vanjskih poslova pod pokroviteljstvom predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog, i učestvuju istaknute regionalne i međunarodne političke, bezbjednosne, ekonomske, poslovne, akademske ličnosti i stručnjaci.

