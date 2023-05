CDT predlaže potpisivanje Kodeksa za fer i demokratsku izbornu kampanju

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) ponudio je učesnicima parlamentarnih izbora potpisivanje Kodeksa za fer i demokratsku izbornu kampanju, kojim se žele nadomjestiti manjkavosti izbornog procesa i važećeg izbornog zakonodavstva.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica, objasnio je da je cilj pripreme tog dokumenta isticanje značaja poštovanja univerzalnih demokratskih principa i međunarodnih standarda sprovođenja fer i kompetitivnog izbornog procesa.

“Ovaj način saradnje političkih subjekata i domaćih ili međunarodnih posmatrača izbora je prepoznat i prihvaćen alat koji se koristi u momentima kad ne postoji politička volja da se zakonima i podzakonskim aktima riješe sva pitanja koja opterećuju izbore”, rekao je Koprivica.

On je istakao da je inicijalni predlog dokumenta, nakon inkluzivnog procesa, načelno prihvatila velika većina političkih subjekata koji će učestvovati na izborima.

Koprivica je objasnio da će do kraja naredne sedmice, biti usaglašeni detalji, da bi odmah nakon utvrđivanja izbornih lista koje učestvuju na izborima bilo organizovano javno potpisivanje.

“Pozivamo političke subjekte koji eventualno nijesu primili ili do sada nijesu odgovorili na našu inicijativu da nas kontaktiraju čim budu u mogućnosti”, kazao je Koprivica.

CDT je pozvao i nove političke subjekte koji namjeravaju prvi put da učestvuju na izborima da ostvare komunikaciju i saradnju na tom važnom polju.

“Naša želja je da se, u saradnji sa političkim subjektima, domaćim i međunarodnim organizacijama koje prate izbore i medijskim kućama, damo doprinos da kampanja za predstojeće izbore bude bolja od prethodne, i da bude sprovedena uz bolje poštovanje zakona i pravila fer izbora”, poručio je Koprivica.

On smatra da Kodeks sublimira, ali i nadopunjuje, ključne principe koji postoje u važećem izbornom zakonodavstvu.

Koprivica je rekao da Kodeks promoviše miran i nenasilan izborni proces, uzdržavanje od bilo kakvih aktivnosti koje za neke političke subjekte mogu ostvariti institucionalnu prednost na izborima (funkcionerska kampanja), suprotstavljanje negativnim stranim uticajima na izborni proces bez obzira odakle oni dolazili.

Kodeks promoviše, kako je objasnio, i suprotstavljanje širenju dezinformacija vezanih za izborni proces.

“Kao i uzdržavanje od pritisaka na izbornu administraciju, od nedozvoljenih uticaja na birače i/ili ugrožavanja njihove privatnosti, osudu anonimnih kampanja, poštovanje demokratski izražene volje građana”, dodaje se u saopštenju.

Koprivica je naveo da će sa Kodeksom, u želji da se za ovaj izborni proces ostvari atmosfera saradnje i poštovanja pravila, upoznati i domaće institucije koje imaju nadležnosti u sprovođenju izbornog procesa.

On je najavio da će nakon potpisivanja, CDT-a u saradnji sa izbornim listama, potpisnicama kodeksa pratiti njegovo sprovođenje u svim opštinama u Crnoj Gori.

“Čvrsto smo uvjereni da ovakav način saradnje posmatrača izbora, učesnika na izborima, medija i šire društvene zajednice može doprinijeti kvalitetnijem izbornom procesu, većem povjerenju u rezultate izbora i stabilnijem i kredibilnijem parlamentu i izvršnoj vlasti koji se formiraju nakon izbora”, rekao je Koprivica.

On je kazao da je potpisivanje ovakvog kodeksa bila i jedna od ranijih preporuka misija OSCE/ODIHR.

Koprivica je podsjetio da je CDT potpisao Kodeks sa političkim subjektima u više projekata građanskog nadgledanja izbora u poslednje dvije decenije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS