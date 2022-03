Bulajić poziva Abazovića da vrati mandat

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Demokratskog fronta (DF) i vršilac dužnosti predsjednika Skupštine, Strahinja Bulajić, pozvao je mandatara Dritana Abazovića da vrati mandat, kako bi se stvorile pretpostavke za formiranje široke tehničke vlade koja bi trebalo da pripremi opšte izbore.

Bulajić je podsjetio da su prošla skoro dva mjeseca otkad je Vladi premijera Zdravka Krivokapića i Abazovića izglasano nepovjerenje u Skupštini.

On je kazao da je u tom periodu vođena neprimjerena i neutemeljena kampanja protiv njega i DF-a.

“Ne bi li ih optužili za opstrukciju i zarobljavanje države, upravo oni koji su se odlučili na prekrajanje izborne volje od 30. avgusta 2020. godine“, rekao je Bulajić.

Kako je kazao, ta dva mjeseca pokazala su da se opstrukcija i nesposobnost “kod onih koji su crnogorskoj javnosti obećali da raspolažu sa podrškom od 49 poslanika”.

„Međutim, jedina izvjesnost sa kojom se suočava mandatar Abazović je ubjedljiva manjina koja nije dovoljna ni za zakazivanje Skupštine i koja svakodnevno Crnu Goru gura u nove društveno političke nestabilnosti“, rekao je Bulajić.

On je dodao da u Skupštini ne postoji nijedan zahtjev potpisan od „obećanih 49“, ali ni neophodnih 41 poslanika, koji bi glasali za izbor Vlade mandatara Abazovića.

„Ja, kao predsjedavajući Skupštinom, ali i DF, pozivamo Abazovića da vrati mandat, kako bi se prekinula dvomjesečna agonija države od onih koji su se opredijelili za prekrajanje izborne volje, i stvorile pretpostavke za formiranje široke tehničke vlade koja bi trebalo da pripremi opšte izbore“, kazao je Bulajić.

On je istakao da Crna Gora više ne može da čeka ni jedan novi dan političkih kalkulacija Abazovića i, kako je naveo, projektovanih partnera koji su planirali koalicioni odnos sa Demokratskom partijom socijalista.

„Upravo zbog ovakvog neodgovornog ponašanja suočeni smo sa činjenicom da oborena Vlada premijera Krivokapića i Abazovića bez legitimiteta Skupštine i dalje funkcioniše. Crnoj Gori je potrebna Vlada sa punim kapacitetom i legitimitetom“, poručio je Bulajić.

