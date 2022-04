Bogdanović: Odbranili smo izbornu volju građana Ulcinja

Podgorica, (MINA) – Izborna volja građana Ulcinja je sačuvana i odbranjena, kazao je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović, dodajući da je koalicija Za novi početak poražena.

Bogdanović je kazao da su sačuvali izbornu volju građana, kao što su i obećali.

“Uspjeli smo da je odbranimo od pokušaja izbornog inženjeringa koji je sprovodila koalicija Za novi početak, a dominantno Građanski pokret URA”, rekao je on.

Prema riječima Bogdanovića, uzalud su bili pritisci, zloupotreba državnih resursa, kupovina glasova i ličnih karata.

“Uzalud su bila obećanja, zastrašivanja i ucjene, građani Ulcinja su pobijedili”, dodao je on.

Bogdanović je kazao da URA nije uspjela u svom naumu i da je koalicija Za novi početak poražena.

“DPS će insistirati da se svi slučajevi izbornih neregularnosti rasvijetle do kraja i zahtijevaćemo punu transparentnost u tom procesu”, rekao je on.

On je najavio da će već sjutra pozvati prirodne koalicione partnere DPS-a na razgovor i dogovore oko dalje budućnosti i razvoja Ulcinja, što, kako je dodao, svima mora biti jedinstven cilj.

