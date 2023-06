Bivši članovi Odbora direktora bili upoznati sa politikama poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Doskorašnji članovi Odbora direktora To Montenegra bili su upoznati sa procedurama i politikama poslovanja saradnjom sa svim partnerima, pa čudi da za vrijeme mandata nijesu reagovali, saopštili su iz To Montenegra.

Iz te kompanije reagovali su na navode da je novi izvršni direktor To Montenegra Mark Anžur potpisao nove ugovore za godinu sa tri kompanije Oki Air iz Podgorice, Ljubljane i Beograda, čiji je vlasnik Orhan Hodžić član Odbora direktora državne avio-kompanije.

Kako se navodi, menadžment kompanije To Montenegro i svi zaposleni, ovih dana ulažu maksimalne napore i posvećeni su operativnim poslovima i zadacima, obavljanju redovnih i serije čarter letova, doprinosu uspješnoj turističkoj sezoni, kvalitetnom opsluživanju, dočeku ispraćaju putnika i iznad svega njihovoj bezbjednosti sigurnosti.

“S tim u vezi, nemamo vremena da se bavimo malicioznim, tendecioznim i nadasve neprofesionalnim činjenjem bivših članovi Odbora direktora, koji su informacije i dokumentaciju kompanije u kontinuitetu dostavljali redakcijama crnogorskih medija u pokušaju diskreditacije nacionalnog avio prevoznika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je uvid u materijal sa sastanka od 10. marta, koji su prethodni članovi Odbora direktora protivzakonito iznijeli iz kompanije, predmet koji Tužilaštvo treba da formira u cilju ispitivanja moguće ozbiljne krivične odgovornosti dostavljača i “smijenjenih uzbunjivača”.

“Jer oni zaista uzbunjuju i zbunjuju i sebe i javnost”, dodaje se u saopštenju.

Iz To Montenegra su kazali da smijenjeni članovi Odbora zbog ličnih nezadovoljstava ne bi trebalo na takav način da kompenzuju nedostatak sopstvenih profesionalnih kapaciteta, znanja i vještina u ozbiljnom avio biznisu.

“Kao doskorašnji članovi Odbora direktora, koji su na toj poziciji bili punih devet mjeseci, bili su upoznati sa procedurama i politikama poslovanja saradnjom sa svim partnerima, pa čudi da za vrijeme mandata nijesu reagovali”, navodi se u saopštenju.

Iz To Montengra su kazali da doskorašnji članovi Odbora direktora nijesu imali lični interes, to pitanje bi aktuelizovali kao članovi Odbora direktora, a ne sada.

Oni su poručili da su ozbiljna kompanija koja zahtijeva ozbiljne ljude, profesionalce u svom poslu.

“Kako bi ovo bila rekordna godina u poslovanju i po finasijskim i operativnim pokazateljima i značajan doprinos turističkoj komplementarnoj privredi, državi građanima”, dodaje se u saopštenju.

Iz To Montengra najavili su da će krajem septembra, pri kraju turističke sezone, organizovati konferenciju za novinare Odbora direktora i izvršnog direktora, kako bi predstavili rezultate i odgovorili na sva pitanja koja su aktuelizovana ovih dana.

“Do tada želimo da predložimo medijima i javnosti da fokus stavimo na strateški važne stvari, odvijanje sezone i težnju ka ostvarenju što boljih rezultata”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS