Bečić: Rješenje su izbori 5. juna

Podgorica, (MINA) – Rješenje za aktuelnu situaciju su izbori 5. juna, poručio je lider Demokrata Aleksa Bečić sa večerašnjeg protesta u Podgorici povodom protivljenja formiranja manjinske vlade sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Bečić rekao je da se prevara na državnom nivou se zakomplikovala.

“Na to smo upozorili još mjesecima unazad. Upleli su se u mrežu DPS-a. Sve što nastane na obmani osuđeno je na propast”, rekao je Bečić, prenosi portal RTCG.

On je kazao da su rješenje za aktuelnu situaciju izbori 5. juna, i to parlamentarni, izbori u Podgorici, Danilovgradu i drugim gradovima.

“Moramo da budemo uporni i istrajni”, kazao je Bečić.

Funkcioner Demokratske Crne Gore Krsto Radović kazao je da je posljednjim događajima na političkoj sceni obesmišljena izborna volja građana, i da se pokazalo da za pojedine političare i subjekte javno izgovorena riječ ne znači ništa.

On je kazao da za one koji misle dobro Crnoj Gori, s DPS-om nema saradnje.

