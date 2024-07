Bajden podržao kandidaturu Kamale Haris

Vašington, (MINA)- Američki predsjednik Džo Bajden podržao je aktuelnu potpredsjednicu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kamalu Haris kao kandidatkinju demokrata na predsjedničkim izborima.

Bajden je u nedjelju odlučio da okonča kampanju za drugi mandat u Bijeloj kući.

Haris, bivša senatorka i sekretarka za pravosuđe Kalifornije, u saopštenju je navela da joj je čast što ima Bajdenovu podršku i da joj je namjera da zasluži i osvoji nominaciju demokrata, prenosi Glas Amerike.

“Uradiću sve što je u mojoj moći da ujedinim Demokratsku stranku i našu naciju – da porazimo Donalda Trampa i njegovu ekstremnu agendu Projekat 2025. Imamo 107 dana do izbora. Borićemo se zajedno. I zajedno ćemo pobijediti”, poručila je Haris.

Još nije poznato da li će druge demokrate biti konkurencija Haris za stranačku nominaciju.

Za sada, ona se smatra favoritom mnogih stranačkih zvaničnika.

Predsjedavajući Demokratskog nacionalnog komiteta Džejmi Harison obećao je transparentan proces za izbor novog kandidata stranke, kao i da će partija narednih dana obavijestiti javnost o narednim koracima u procesu nominacije.

