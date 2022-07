Adžić: Ugovor nije tačka sporenja zbog koje bi Vlada trebalo da završi rad

Podgorica, (MINA) – Predlog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) nije tačka sporenja zbog koje bi Vlada trebalo da završi svoj rad, a država evropski put, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je, na sjednici Vlade na kojoj se raspravlja o predlogu temeljnog ugovora, kazao da je 43. Vlada formirana kako bi bio nastavljen evropski put Crne Gore.

Adžić je rekao da je Socijalistička narodna partija, kao jedan od prioriteta kada je formirana Vlada, naglasila i ugovor sa SPC.

“Znali smo šta je njihov prioritet, i nijesam zamišljao da sjedimo, gledamo ih u oči i prevarimo“, naveo je Adžić.

On je kazao da bi razumio da se spore oko stvari koje remete ustavni poredak.

„Ali izazivamo percepciju u javnosti da ćemo zaustaviti evropski put ugovorom”, dodao je Adžić.

On je rekao da nije dobro “stvarati zlu krv među građanima”.

“Jednom je jedna vlada nastojala da riješi na silu odnos sa crkvom, i znamo kako je završila. Mislim da nas samo neko zbog sitnog politikantstva može dovesti kao državu u veliki problem”, kazao je Adžić.

On je rekao da “nepotrebno izazivaju ljude“.

„Ovo nije tačka sporenja zbog koje bi ova Vlada trebalo da završi svoj rad i zbog koje bi trebalo da završimo svoj evropski put”, istakao je Adžić.

Ministar pravde Marko Kovač ocijenio je da bilo kakvo produžavanje konsultacija nema nikakvog smisla jer, kako je naveo, 20 članova ugovora može da se pređe za dva dana.

On je rekao da ovo nije novi ugovor, već nacrt ugovora koji je bio poznat proteklih deset godina.

“Što se tiče preambule i pozivanja na kanonsko pravo, to pitanje identično je i u tekstu koji je potpisan sa Katoličkom crkvom i Islamskom zajednicom”, naveo je Kovač.

On je rekao da smatra da se zlonamjerno unose određene nejasnoće.

